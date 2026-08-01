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Entre Ríos: firmaron un acuerdo para finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas

El convenio en Entre Ríos alcanza a la escuelas N° 3, de Concepción del Uruguay; N° 15 de San Carlos, en el departamento La Paz; N° 1, de Gualeguay; y la N° 4, de Larroque

1 de agosto 2026 · 12:41hs
Entre Ríos: firmaron un acuerdo para finalizar cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas

El gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un acuerdo que permitirá concluir la construcción de cuatro escuelas técnicas y agrotécnicas de Entre Ríos que se encuentran en distintas etapas de ejecución. Se trata de obras estratégicas para el sistema educativo provincial que serán finalizadas e inauguradas en los próximos meses.

El convenio alcanza a la escuela de educación técnica N° 3, de Concepción del Uruguay; la escuela de educación técnica N° 15 de San Carlos, en el departamento La Paz; la escuela de educación técnica N° 1, de Gualeguay; y la escuela de educación técnica N° 4, de Larroque.

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Largamente esperados

Tras la firma, Frigerio destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno de Entre Ríos y Nación para concretar proyectos largamente esperados por las comunidades educativas.

"Fortalecer la calidad educativa de nuestra provincia es una de las prioridades de nuestra gestión, y este trabajo conjunto con el gobierno nacional nos permite seguir avanzando en ese camino, destinando cada peso a obras que mejoran las condiciones para enseñar y aprender", expresó el mandatario.

Con este acuerdo, la provincia asegura la continuidad de establecimientos educativos fundamentales para la formación técnica y agrotécnica, una modalidad clave para acompañar el desarrollo productivo de Entre Ríos. La finalización de estas obras permitirá que estudiantes y docentes cuenten con edificios adecuados, modernos y equipados para el desarrollo de las actividades educativas.

La firma del convenio se enmarca en la política del gobierno provincial de priorizar la infraestructura escolar y recuperar obras que permanecían inconclusas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender en todo el territorio entrerriano.

Entre Ríos escuelas Concepción del Uruguay Frigerio
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