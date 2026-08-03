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Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

La formación reunió en Paraná a rescatistas, bomberos y voluntarios. El Municipio sumó un sistema que monitorea amenazas climáticas en tiempo real.

3 de agosto 2026 · 16:58hs
Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos.

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos.

La Municipalidad de Paraná realizó una nueva jornada de capacitación destinada a fortalecer la preparación de los equipos que intervienen en situaciones de emergencia. La actividad reunió a bomberos, rescatistas, guardavidas, personal municipal y colaboradores voluntarios, y estuvo acompañada por la incorporación de un software especializado para el monitoreo de riesgos climáticos.

El encuentro se desarrolló en el complejo deportivo Raúl Ricardo Alfonsín y estuvo enfocado en la organización de la respuesta ante contingencias y el análisis del fenómeno de El Niño, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas y la capacidad operativa del Municipio.

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El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó el compromiso de los colaboradores externos que participan de estas instancias. "Quiero felicitar la decisión del coordinador de Protección Civil y agradecer a los vecinos de Paraná que, desde su experiencia y formación, se suman de manera desinteresada a este grupo", expresó.

El funcionario remarcó que los participantes "no son trabajadores municipales, sino personas que ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad para acompañar al Municipio en situaciones de contingencia".

Capacitación permanente

El responsable de Protección Civil, Lucas García, explicó que estas jornadas de formación se realizan todos los meses y forman parte de la planificación que lleva adelante el Municipio desde diciembre.

Según indicó, una comisión de emergencia integrada por distintas áreas municipales trabaja de manera coordinada para afrontar los posibles efectos del fenómeno de El Niño y fortalecer los protocolos de actuación ante distintos escenarios de riesgo.

Monitoreo en tiempo real

Durante la jornada también se presentó un software incorporado por la Municipalidad tras una capacitación brindada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

La herramienta permite monitorear en tiempo real eventos climáticos, acceder a información proveniente de radares meteorológicos y mejorar la capacidad de prevención frente a tormentas, incendios forestales y otras situaciones de emergencia.

"Contar con datos precisos nos permite anticiparnos y tomar decisiones con mayor rapidez", señaló García, quien destacó que es la primera vez que Paraná dispone de un sistema de estas características para el seguimiento permanente de fenómenos meteorológicos.

Además de personal de Protección Civil, participaron de la capacitación integrantes de Bomberos Voluntarios, Control Urbano, Tránsito, guardavidas autoconvocados, rescatistas, la Escuela de Guardavidas del CAE y equipos especializados en búsqueda y rescate.

Paraná Protección Civil Tecnología
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