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Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Desde Agmer señalaron que una delegación de docentes de Entre Ríos participó de la movilización en Buenos Aires junto a trabajadores de todo el país

3 de agosto 2026 · 15:52hs
Tras las elecciones

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) calificó como "contundente" al paro nacional docente realizado este lunes e informó que la medida de fuerza alcanzó un 80% de adhesión en la provincia. La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar la convocatoria a la paritaria nacional, recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Desde el sindicato señalaron que el acatamiento fue elevado tanto a nivel nacional como en territorio entrerriano y remarcaron que en las distintas seccionales se desarrollaron actividades departamentales, mientras una delegación de docentes de la provincia participó de la movilización realizada en la ciudad de Buenos Aires junto a trabajadores de la educación de todo el país.

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En ese marco, Agmer cuestionó el operativo de control de asistencia implementado por el Ministerio de Capital Humano en establecimientos educativos y sostuvo que tuvo como finalidad "amedrentar a quienes ejercen su derecho a la huelga", publica Análisis Digital.

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Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Desproporcionado

El gremio también expresó su rechazo al "desproporcionado despliegue de fuerzas de seguridad" durante la movilización desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"A la prepotencia del gobierno nacional, los trabajadores de la educación respondemos con organización y lucha", sostuvo la entidad gremial a través de un comunicado difundido este lunes.

Además de la reapertura de la paritaria nacional docente y un incremento salarial, Agmer reiteró los reclamos por la restitución del Fonid, la defensa del sistema previsional y el rechazo al proyecto de ley denominado "de Libertad Educativa".

Agmer paro docente
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