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La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

El choque ocurrió en Paraná. Uno de los motociclistas fue operado y la Policía investiga cómo se produjo la colisión.

2 de agosto 2026 · 20:58hs
La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas.

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas.

La intensa niebla registrada durante la mañana del domingo habría sido un factor determinante en un choque frontal entre dos motociclistas ocurrido en Paraná. El siniestro se produjo en la intersección de avenida López Jordán y calle Hoffman, donde ambos conductores circulaban en sentidos opuestos cuando, por causas que son materia de investigación, impactaron de frente.

Como consecuencia de la violencia de la colisión, los motociclistas fueron despedidos de sus vehículos y cayeron sobre la cinta asfáltica. Vecinos de la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, que asistieron a los heridos en el lugar y luego los trasladaron en ambulancias a un centro de salud para una evaluación más completa.

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Lesiones de gravedad

Uno de los conductores sufrió las lesiones de mayor gravedad. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, presentó fracturas de tibia y peroné, además de lesiones óseas en una de sus manos. Debido a la complejidad del cuadro, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanecía internado bajo observación médica.

El otro motociclista también resultó lesionado y fue diagnosticado con politraumatismos. Al cierre de las actuaciones continuaba siendo evaluado mediante distintos estudios para determinar el alcance de las heridas y definir su evolución clínica.

Las primeras averiguaciones indican que ambos hombres regresaban de sus respectivos trabajos cuando ocurrió el choque. Testimonios incorporados a la investigación señalaron que, al momento del impacto, la visibilidad era muy reducida debido a la densa niebla que cubría ese sector de la ciudad, situación que podría haber dificultado la percepción de los vehículos.

La Fiscalía de Paraná tomó intervención en la causa y ordenó las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del siniestro. En ese marco, trabajó personal de la División Accidentología Vial de la Policía Científica, que realizó pericias sobre el lugar del hecho, relevó huellas y efectuó las mediciones correspondientes para determinar las responsabilidades y reconstruir cómo se produjo la colisión.

Choque motos Fracturas Paraná
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