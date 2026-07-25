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Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal

Un procedimiento policial se llevó a cabo este sábado en el centro de Concepción del Uruguay luego de que un caballo colapsara mientras tiraba de un carro.

25 de julio 2026 · 21:41hs
Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.
Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Un procedimiento policial se llevó a cabo este sábado por la tarde en el centro de Concepción del Uruguay luego de que un caballo colapsara mientras tiraba de un carro de tracción a sangre en la esquina de calle J.J. de Urquiza y la peatonal Rocamora.

El hecho en Concepción del Uruguay

El hecho ocurrió alrededor de las 19.10, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado de alerta. Al arribar, los efectivos constataron que el equino se encontraba tendido sobre la calzada con evidentes signos de agotamiento.

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De acuerdo con la información oficial, el carro era conducido por tres menores de edad con domicilio en el barrio La Higuera. Frente a la situación, se dio intervención a la Fiscalía Auxiliar de turno, que dispuso la aplicación de la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección Animal.

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó el secuestro del caballo y del carro de tracción a sangre. El equino quedó bajo la guarda del área de Zoonosis de la Municipalidad, en calidad de depositario judicial, para recibir atención veterinaria y evaluar su estado de salud, indicó Arriba Noticias.

En tanto, los tres menores fueron entregados a sus respectivos progenitores en el lugar del procedimiento, mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso

Concepción del Uruguay Caballo tracción a sangre
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