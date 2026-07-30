El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Este fin de semana en Concepción del Uruguay el Competición Especial disputa una nueva fecha del año, donde comienza a perfilar a los candidatos a la corona.

La categoría correrá la quinta fecha de la temporada en el trazado uruguayense.

El Competición Especial Entrerriana abre su quinto episodio este fin de semana en la disputa por el campeonato Río Uruguay Seguros 2026 en Concepción del Uruguay, donde se miden pilotos argentinos y uruguayos.

En Clase 1 aún nadie pudo doblegar en pista al correntino Marco Risso. Con un impresionante trabajo desde lo técnico y también en lo conductivo es el firme referente de la categoría. Acaparando las cuatro carreras disputadas y quitando chances a sus rivales, el ramirense Victorio Herbel y el mansillense Mariano Marozzini son por ahora los escoltas.

Jorge Lambert saldrá a mantener la diferencia en la Copa Seniors, donde se continúan sumando protagonistas. Regresarán a la divisional los pilotos uruguayos Diego y Sebastián Braida.

La Clase 2 sigue creciendo en cuanto a las emociones en pista. Se trata de una clase con mucha proyección dentro del automovilismo. Marcos Bonasegla se pone en la cima del campeonato, asediado por un tenaz Santiago Sánchez. A diferencia de tres puntos se pone interesante el duelo de equipos Bona - NA. Demostrado queda también que varios son los protagonistas en condiciones de ganar.

La Clase 3 del Competición Especial

En cuanto a la Clase 3 y bajo la lluvia fue debut triunfal de Gerónimo Gerlach. Facu Tamay y su equipo brillaron en los boxes, y se llevaron un segundo puesto que lo deja más puntero que nunca; aunque con la latente necesidad de lograr el triunfo necesario para campeonar. Con el auto con más kilos de la categoría afrontarán otro gran desafío en el circuito intermedio.

Para esta fecha se espera la incorporación del gualeyo Gabriel Denoni. Regresa Federico Colombo y Alejandro Borio. Probablemente un piloto actual de categorías nacionales debutaría con la marca Chevrolet.

Se espera una gran convocatoria de pilotos en el escenario uruguayense con un valor de entrada general de 10 mil pesos, en 5 mil pesos para jubilados, 5 mil pesos para menores, 5 mil pesos para el estacionamiento de vehículos y de 60 mil pesos para motorhome en boxes.