Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Este fin de semana en Concepción del Uruguay el Competición Especial disputa una nueva fecha del año, donde comienza a perfilar a los candidatos a la corona.

30 de julio 2026 · 20:02hs
La categoría correrá la quinta fecha de la temporada en el trazado uruguayense.

La categoría correrá la quinta fecha de la temporada en el trazado uruguayense.

El Competición Especial Entrerriana abre su quinto episodio este fin de semana en la disputa por el campeonato Río Uruguay Seguros 2026 en Concepción del Uruguay, donde se miden pilotos argentinos y uruguayos.

Competición Especial en Concepción del Uruguay.

Competición Especial en Concepción del Uruguay.

En Clase 1 aún nadie pudo doblegar en pista al correntino Marco Risso. Con un impresionante trabajo desde lo técnico y también en lo conductivo es el firme referente de la categoría. Acaparando las cuatro carreras disputadas y quitando chances a sus rivales, el ramirense Victorio Herbel y el mansillense Mariano Marozzini son por ahora los escoltas.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Retiran preventivamente luminarias de alumbrado público de los balnearios municipales Paso Verá, Banco Pelay e Itapé, en Concepción del Uruguay 

Por la crecida del río Uruguay retiran luminarias de balnearios

Jorge Lambert saldrá a mantener la diferencia en la Copa Seniors, donde se continúan sumando protagonistas. Regresarán a la divisional los pilotos uruguayos Diego y Sebastián Braida.

La Clase 2 sigue creciendo en cuanto a las emociones en pista. Se trata de una clase con mucha proyección dentro del automovilismo. Marcos Bonasegla se pone en la cima del campeonato, asediado por un tenaz Santiago Sánchez. A diferencia de tres puntos se pone interesante el duelo de equipos Bona - NA. Demostrado queda también que varios son los protagonistas en condiciones de ganar.

La Clase 3 del Competición Especial

En cuanto a la Clase 3 y bajo la lluvia fue debut triunfal de Gerónimo Gerlach. Facu Tamay y su equipo brillaron en los boxes, y se llevaron un segundo puesto que lo deja más puntero que nunca; aunque con la latente necesidad de lograr el triunfo necesario para campeonar. Con el auto con más kilos de la categoría afrontarán otro gran desafío en el circuito intermedio.

Para esta fecha se espera la incorporación del gualeyo Gabriel Denoni. Regresa Federico Colombo y Alejandro Borio. Probablemente un piloto actual de categorías nacionales debutaría con la marca Chevrolet.

Se espera una gran convocatoria de pilotos en el escenario uruguayense con un valor de entrada general de 10 mil pesos, en 5 mil pesos para jubilados, 5 mil pesos para menores, 5 mil pesos para el estacionamiento de vehículos y de 60 mil pesos para motorhome en boxes.

Concepción del Uruguay Competición Especial pista
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal

El Municipio de Concepción del Uruguay trasladó 260.460 kilogramos de cubiertas para su disposición final en Ceamse

Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

El certamen será en el Club Pelota de Gualeguay.

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán.

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

Ver comentarios

Lo último

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Ultimo Momento
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Policiales
Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ovación
Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Boca visita a OHiggins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Emiliano Stang: estamos firmes para lo que sigue en el año

Emiliano Stang: "estamos firmes para lo que sigue en el año"

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

La provincia
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Dejanos tu comentario