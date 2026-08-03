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Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

El agresor, un joven de 23 años, fue detenido. Le disparó con un arma .22 y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Ocurrió en Gualeguaychú

3 de agosto 2026 · 10:12hs
El agresor es un joven de 23 años

Foto: PER

El agresor es un joven de 23 años, quien está detenido, lo persiguió y le disparó con un arma 22 mm, en la esquina de España y Güemes. Y todo qued{o registrado en las cámaras de seguridad de la zona.
En la madrugada del lunes un hombre de 46 años fue asesinado de un disparo en barrio Yapeyú

En la madrugada del lunes un hombre de 46 años fue asesinado de un disparo en barrio Yapeyú, en Gualeguaychú.

En la madrugada del lunes un hombre de 46 años fue asesinado de un disparo en barrio Yapeyú, en Gualeguaychú. El hecho se registró alrededor de la 1.10 de la madrugada cuando la víctima, de 46 años, se habría negado a pagar un transacción en un contexto narco. Si bien la hipótesis está siendo investigada y no fue confirmada oficialmente.

El disparo ingresó por la axila izquierda de Milo Benjamín Auzqui, como fue identificada la víctima, y no tiene un orificio de salida, según los primeros datos. Aunque las precisiones serán determinadas mediante la autopsia.

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado.

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

En el lugar se secuestraron 13 vainas servidas calibres .9 milímetros y .22, no así las armas. También se recogieron declaración de testigos que coincidente en la sucesión de hechos.

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

El hombre era oriundo de Gualeguaychu pero vivía en el sur y estaba de paso, en la casa de un hermano.

El agresor es un joven de 23 años, quien está detenido, lo persiguió y le disparó con un arma 22 mm, en la esquina de España y Güemes. Y todo qued{o registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

La causa quedó bajo instrucción de la fiscal Martina Cedrés quien solicitó una orden de allanamiento al sospechoso en el barrio Yapeyú. Pero finalmente fue detenido en una vivienda del barrio municipal, en calle Las Tropas. Desde allí fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía, donde se encuentra alojado.

El arma no fue localizada, pero ya se le practicó el dermotest al acusado y se esperan nuevas diligencias por parte de la fiscal Cedrés en torno a este hecho que estaría esclarecido.

La investigación fue coordinada por la Fiscal Cedrés y contó con la participación de personal de Comisaría Segunda, Subjefatura Departamental, Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, Comando Radioeléctrico, Comisarías Primera y Octava, Grupo Especial y Delegado Judicial.

Homicidio Gualeguaychú Narco
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