Por la crecida del río Uruguay retiran luminarias de balnearios

Conforme a las previsiones del Departamento de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande sobre el comportamiento del río Uruguay, la Municipalidad de Concepción del Uruguay comenzó con las primeras tareas preventivas de retiro de artefactos lumínicos que se encuentran en la red de alumbrado público de los balnearios municipales Paso Verá, Banco Pelay e Itapé y otros equipamientos.

En consonancia con los informes analizados por la Junta de Defensa Civil, la Municipalidad de Concepción del Uruguay ha decidido realizar el retiro de las luminarias de los balnearios por motivos de seguridad, previo a que la crecida del río Uruguay interrumpa el acceso a los mismos.

El Río Uruguay superó en el puerto local los 4 metros de altura y seguía creciendo y se estima que se mantenga en esa tendencia, lo que llevaría a interrumpir el acceso a los balnearios.

Por esta razón, se retirarán las luminarias por motivos de seguridad, para que no sean afectados por el agua y también para evitar robos o daños como ha ocurrido en otras inundaciones en años anteriores.

Las tareas se concentran principalmente en Banco Pelay e Itapé, donde se realiza el retiro de infraestructura, equipamiento y distintos elementos que podrían resultar dañados por el avance del agua.

La directora de Turismo, María Laura Saad, explicó que el Municipio decidió anticiparse a la creciente, con el retiro de bombas de agua, instalaciones sanitarias, equipamiento eléctrico y otras estructuras, con el objetivo de evitar pérdidas materiales y proteger las inversiones realizadas en los balnearios durante las últimas temporadas.

Sin alertas aún

Recordemos que de acuerdo a los parámetros para la altura del río Uruguay en el puerto de nuestra ciudad, el nivel de alerta se encuentra fijado en 5,30 metros, mientras que el nivel de evacuación comienza a partir de los 6,30 metros. Por el momento, el río permanece 1,25 metros por debajo de la cota de alerta y 2,25 metros por debajo del nivel de evacuación.

Si bien algunos accesos costeros, como el camino hacia Banco Pelay, pueden comenzar a verse afectados con niveles inferiores, esto no implica un riesgo para el sistema de defensas de la ciudad. La Junta de Defensa Civil continúa realizando un monitoreo permanente de la evolución del río, cuyo comportamiento dependerá de las lluvias registradas en la cuenca alta y del caudal liberado por la represa de Salto Grande.