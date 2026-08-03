Uno Entre Rios | Economia | ARCA

ARCA reglamentó un nuevo régimen simplificado para exportar mercaderías comerciales por vía postal

La resolución del ARCA fija los requisitos para realizar envíos comerciales por correo y establece un procedimiento digital previo al despacho.

3 de agosto 2026 · 20:24hs
ARCA reglamentó un nuevo régimen simplificado para exportar mercaderías comerciales por vía postal.

ARCA reglamentó un nuevo régimen simplificado para exportar mercaderías comerciales por vía postal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el procedimiento de Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP), un nuevo mecanismo destinado a facilitar las exportaciones comerciales de mercaderías por vía postal a través del operador postal designado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5886/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y establece un procedimiento digital para la declaración y el despacho de envíos comerciales al exterior.

El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones. 

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Importaciones: el cambio silencioso que puede disparar las compras en el exterior.

Importaciones: el cambio silencioso que puede disparar las compras en el exterior

El nuevo régimen busca simplificar las operaciones de exportación por correo, aunque mantiene los controles aduaneros y las exigencias tributarias previstas para este tipo de operaciones.

Qué mercaderías podrán exportarse

La normativa establece que podrán utilizar este régimen únicamente aquellas mercaderías que no estén sujetas a procedimientos especiales de control aduanero ni alcanzadas por cupos de exportación.

Además, quedan excluidos los bienes cuya exportación requiera autorizaciones, certificaciones o intervenciones de otros organismos públicos.

De esta manera, ARCA limita el alcance del procedimiento simplificado a operaciones de menor complejidad administrativa.

Cómo será el trámite

El régimen dispone que el remitente deberá contar con el perfil de exportador habilitado ante ARCA y será responsable de concretar la venta de la mercadería, emitir la factura electrónica "E" de exportación y completar la Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP) antes de entregar el envío al operador postal.

La declaración se realizará a través del sitio web habilitado por el operador postal designado, donde el exportador deberá validar su identidad e informar los datos exigidos por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Entre la información requerida figuran los datos del remitente y del destinatario, la descripción de la mercadería, la cantidad, el valor declarado, el número de CUIT, la factura comercial de exportación, el valor FOB expresado en dólares y la posición arancelaria de ocho dígitos correspondiente al producto.

Para facilitar este último requisito, el operador postal deberá ofrecer una herramienta que permita identificar la posición arancelaria a partir de la descripción de la mercadería.

Antes del despacho también deberán abonarse la tasa del servicio postal y, cuando corresponda, los tributos aplicables.

Controles y despacho internacional

Una vez recibido el envío, el operador postal verificará la documentación, colocará un identificador único y completará la documentación postal internacional correspondiente.

Si se detectan diferencias en cantidad, peso, volumen o cualquier otra inconsistencia, el remitente deberá corregir la declaración y regularizar la liquidación tributaria antes de continuar con el trámite.

Completada esta etapa, la información será transmitida en tiempo real a ARCA y el envío será derivado al Centro Postal Internacional para su clasificación y posterior despacho.

El servicio aduanero podrá requerir inspecciones físicas de manera selectiva, aplicando criterios de análisis de riesgo. En esos casos, el operador postal representará al remitente durante la verificación, salvo que éste haya manifestado previamente su intención de intervenir personalmente o designado otro representante.

Una vez concretada la salida internacional del envío, el operador postal informará electrónicamente a ARCA los datos de la operación y el servicio aduanero registrará el cumplimiento definitivo de la exportación.

Aspectos tributarios

La resolución aclara que las exportaciones realizadas bajo este régimen continuarán sujetas al régimen arancelario, cambiario y a las prohibiciones no económicas previstas para las exportaciones generales.

No obstante, quienes opten por la Declaración de Exportación Simplificada Postal renunciarán al cobro de beneficios o reintegros vinculados con la actividad exportadora.

Por último, la normativa recuerda que el remitente será responsable por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos y podrá ser sancionado en caso de infracciones o delitos aduaneros detectados durante el proceso de exportación.

ARCA Régimen comerciales
Noticias relacionadas
Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de MileiReforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados.

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

“Está en riesgo la próxima campaña”, afirmó Marcos Dal Mazo integrante de FAA y secretario de la Federación del Citrus de Entre Ríos 

Citrus: alerta por bajos precios y fuerte caída de demanda

Desde diciembre de 2023 la planta del sector público cayó 21%, un promedio de casi 72 despidos diarios. Cuál fue el impacto y las áreas más perjudicadas

El sector público perdió 71.661 puestos de trabajo

Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo.

Llega a Paraná un modelo de compra pensado para las nuevas formas de consumo

Ver comentarios

Lo último

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Ultimo Momento
Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez

Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda salvar a alguien

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda "salvar" a alguien

Policiales
Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Ovación
Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Recreativo tuvo su estreno en el Torneo Argentino Seniors Masculino

Recreativo tuvo su estreno en el Torneo Argentino Seniors Masculino

Medrán se despidió del plantel de Colón: No lo abandoné, me sacaron del cargo

Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

En Concepción del Uruguay hubo finales friccionadas

En Concepción del Uruguay hubo finales friccionadas

La provincia
Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Dejanos tu comentario