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Representantes de la Federación Entrerriana de Patín dirán presente en el Campeonato Sudamericano

La Selección Argentina contará con 11 integrantes de la Federación Entrerriana de Patín. El certamen será del 10 al 16 de agosto en Amparo, Brasil.

3 de agosto 2026 · 19:45hs
La Federación Entrerriana de Patín tendrá participación en el campeonato internacional.

La Federación Entrerriana de Patín tendrá participación en el campeonato internacional.

Del 10 al 16 de agosto, en la localidad de Amparo, estado de San Pablo, Brasil, se disputará el Campeonato Sudamericano de patín artístico, donde habrá 11 representantes de la Federación Entrerriana de Patín (FEP) integrarán la Selección Argentina de la disciplina.

Las niñas entrerrianas tendrán la oportunidad de demostrar su destreza en la pista ante las mejores del continente, buscando estar a la altura de la competencia internacional.

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Las representantes de la Federación Entrerriana de Patín

Julieta Abrahan Geist (categoría Mini, que competirá en Figuras) del Club Atlético Paracao; Mía Florencia Yancovich Gogniat (categoría Espoir, en Figuras); Candela Lichtenwald (categoría Cadete, en Figuras); Julieta Cati (categoría Junior, en Figuras), Isabella Corda (categoría Junior, en Figuras) y Ana Paula Bonsi (categoría Cadete, en Solo Danza) del Atlético Echagüe Club; Hanna Niderhaus Hernández (categoría Junior, en Figuras), María Victoria Folmer (categoría Mini, en Solo Danza), Matilde Kitagorodsky (categoría Cadete, en Solo Danza) y Emma Valentina Schmidt (categoría Youth, en Solo Danza) de Sarmiento de Crespo; y Francesca Bizai Frate (categoría Youth, en Solo Danza) de San Martín de Gazzano.

Federación Entrerriana de Patín Campeonato Sudamericano Brasil Patín Artístico
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