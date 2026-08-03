El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande indicaron que el río Uruguay comenzará descender antes del próximo fin de semana.

El río tapó parte del Club Pesca en la zona de la costanera de Concordia.

El río Uruguay continúa con su tendencia en ascenso dentro de los últimos días y este lunes por la tarde desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande informaron que se llegó al tope de la creciente. Al mismo tiempo informaron que antes del fin de semana la tendencia será a descender.

En la tarde de este lunes el río estaba en 11,26 metros sobre el puerto de Concordia, mientras que el embalse de Salto Grande se mantenía en 34,65 metros. En tanto que el reporte para las próximas 24 horas es que el río no superará el valor de 11,50 metros, mientras que el embalse tenderá a los 35,20 metros.

Al mismo tiempo informaron que “debido a las lluvias ocurridas el pasado sábado 1 de agosto, con el consecuente incremento de los aportes al embalse, el nivel del río aguas abajo de la Represa se incrementó el fin de semana, ubicándose actualmente en valores cercanos a 11,25 y 11,55 metros en Concordia y Salto respectivamente; levemente por encima del Nivel de Alerta”.

Pronto comienza el descenso del río Uruguay

“Si bien se prevén algunas lluvias en la cuenca para los días martes y miércoles, las mismas no serían cuantiosas, por lo que el nivel actual se mantendría, para luego –antes del fin de semana– comenzar a descender”, agregaron.

“En las ciudades ubicadas en el tramo inferior del río, más alejadas de la represa, la estabilidad del nivel se irá alcanzando en las próximas horas. En cuanto al nivel del embalse, tenderá valores altos próximos a 35 metros en los próximos días”, finailzaron.