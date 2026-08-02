Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

La Justicia dictó 40 días de cárcel para el imputado por la muerte de Sosa. Una pericia indicó que la camioneta iba a unos 140 km/h al momento del impacto.

La investigación por el choque fatal ocurrido el sábado en Paraná registró este domingo un importante avance judicial. Miguel Aníbal Núñez, de 44 años, fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo y deberá cumplir 40 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

La medida fue resuelta durante la audiencia realizada en los Tribunales de la capital entrerriana, donde el fiscal Laureano Dato sostuvo la acusación con distintos elementos de prueba, entre ellos una alcoholemia positiva y una pericia preliminar que estimó que la camioneta Toyota SW4 circulaba a unos 140 kilómetros por hora al momento del impacto.

El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y rechazó la solicitud de la defensa, que pretendía que Núñez cumpliera la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Tras la resolución, el imputado fue trasladado desde la Alcaidía de Tribunales hasta la Unidad Penal Nº 1.

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Durante la audiencia se informó que una inspección técnica realizada mediante el escaneo de la camioneta permitió efectuar una primera estimación de la velocidad de circulación. Ese informe preliminar será incorporado al resto de las pericias accidentológicas que buscarán establecer con precisión la mecánica del siniestro ocurrido en la intersección de avenida Circunvalación y Churruarín.

Antes de finalizar la audiencia, Núñez pidió la palabra y expresó sus disculpas a la familia de la víctima y también a sus propios familiares.

El hecho en la Circunvalación

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado cuando la Toyota SW4 circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación. Al llegar a la intersección con Churruarín impactó desde atrás contra una Renault Express en la que viajaban tres integrantes de una familia.

El utilitario era conducido por Gustavo Sosa, de 61 años, acompañado por su esposa Carolina Gavilán, de 52, y por la hija de ambos, Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años. Como consecuencia de la violencia del choque, la mujer falleció en el lugar, mientras que sus padres sufrieron diversas lesiones.

De acuerdo con los primeros datos aportados por la investigación, el vehículo utilitario se encontraba detenido aguardando la habilitación del semáforo cuando fue embestido por la camioneta. Así lo había explicado el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de Policía, Jorge Pérez, quien indicó que esa era la principal hipótesis surgida de las actuaciones iniciales.

La familia había salido pocos minutos antes de su domicilio. Madre e hija se dirigían a cumplir con su jornada laboral en el hogar de adultos mayores San Vicente de Paúl, cuando ocurrió el siniestro. La mujer continúa internada en el Hospital San Martín con heridas de gravedad, mientras que el estado de salud de su esposo no reviste la misma complejidad.

Inicio de la Investigación

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía también puso el foco en las condiciones en que circulaba Núñez. En el interior de la Toyota fueron halladas varias botellas, motivo por el cual se ordenaron distintas medidas para determinar si había consumido alcohol antes de conducir. Durante la audiencia, el fiscal confirmó que la alcoholemia positiva integra los elementos que sustentan la imputación.

La causa continuará ahora con nuevas pericias accidentológicas, estudios técnicos sobre ambos vehículos y el análisis de las restantes pruebas incorporadas al expediente. Los resultados serán determinantes para reconstruir con exactitud la dinámica del choque y establecer las responsabilidades penales por el hecho que terminó con la muerte de Estefanía Sosa.