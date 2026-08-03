Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

En Diputados el proyecto busca reforzar la autonomía de la entidad, prohibir el financiamiento al Tesoro y priorizar el valor de la moneda.

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de MileiReforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados.

La Cámara de Diputados iniciará el próximo miércoles el tratamiento del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, será analizada en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, con la presencia de funcionarios nacionales que defenderán el contenido de la iniciativa.

La reunión está prevista para las 15 en el anexo C de la Cámara baja y marcará el comienzo del recorrido legislativo de una reforma que el propio mandatario definió como "la más importante" de esta etapa de su gestión.

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Un único objetivo para el Banco Central

El proyecto propone modificar de manera sustancial la Carta Orgánica del Banco Central al eliminar la multiplicidad de funciones que actualmente tiene asignadas la entidad y establecer como único mandato la preservación del valor de la moneda.

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Según el texto enviado al Congreso, la inflación responde exclusivamente a causas monetarias y, por lo tanto, el Banco Central no debería perseguir otros objetivos que excedan su función principal.

"Volver al mandato único implica reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero", sostiene la iniciativa.

En ese marco, el Gobierno considera que la autoridad monetaria debe concentrarse exclusivamente en garantizar la estabilidad de la moneda y dejar de intervenir en políticas de promoción del crédito o financiamiento de sectores específicos de la economía.

Fin del financiamiento al Tesoro

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en prohibir de manera expresa cualquier mecanismo de asistencia financiera del Banco Central al Estado nacional.

La iniciativa elimina los adelantos transitorios al Tesoro, impide el otorgamiento de préstamos a las provincias, prohíbe la utilización de letras intransferibles y restringe la distribución de utilidades únicamente a las ganancias efectivamente obtenidas por la entidad.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, estas medidas buscan consolidar el principio de "emisión cero" y evitar que la política monetaria sea utilizada para financiar el gasto público.

Asimismo, el texto elimina entre las atribuciones del Directorio la posibilidad de orientar el crédito hacia actividades o sectores determinados, al considerar que esas políticas corresponden a la banca de desarrollo y no a una autoridad monetaria.

Mayor independencia institucional

Otro de los cambios propuestos apunta a fortalecer la autonomía del Banco Central frente al Poder Ejecutivo.

Para ello, el proyecto endurece los requisitos para remover al presidente y a los directores de la entidad, quienes solo podrán ser desplazados con la aprobación de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, además de la decisión formal del Poder Ejecutivo.

Según el Gobierno, esta modificación busca impedir que futuros gobiernos ejerzan presiones políticas sobre las autoridades monetarias para flexibilizar la política de emisión.

El proyecto sostiene que ningún funcionario del Banco Central podrá ser removido por negarse a adoptar medidas que contradigan el objetivo de preservar el valor de la moneda.

Cambios en el Directorio

La iniciativa también propone eliminar el artículo de la Carta Orgánica que habilita al ministro de Economía, o a un representante de esa cartera, a participar con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio del Banco Central.

Para el Ejecutivo, esa modificación permitirá establecer una separación más clara entre la política fiscal y la política monetaria, reforzando la independencia de la autoridad monetaria.

Con el inicio del debate en comisión, el oficialismo buscará reunir apoyos para avanzar con una reforma que considera clave para consolidar su programa económico y dejar establecido por ley uno de los pilares de la gestión: la prohibición del financiamiento monetario del déficit fiscal y la prioridad absoluta de la estabilidad de la moneda.