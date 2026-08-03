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Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez

Se trata de Martín "Chori" Domínguez, uno de los hombres encargados de la seguridad de Diego Maradona.

3 de agosto 2026 · 20:40hs
Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez.

Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez.

El último de los custodios que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre declarará este martes en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron a NA que se trata de Martín "Chori" Domínguez, uno de los hombres encargados de la seguridad del célebre futbolista que rotaba cada semana los turnos junto a Julio César Coria -detenido por falso testimonio en el primer juicio- y Julio Soria.

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Se espera que Domínguez ofrezca detalles acerca de la estadía del ex entrenador de la Selección argentina, Racing y Deportivo Mandiyú en el barrio cerrado San Andrés, localidad de Benavídez, hasta su fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

Tribunales de San Isidro

La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, situados en la calle Ituzaingó 340, donde el año pasado el anterior proceso resultó nulo por el documental de la ex magistrada Julieta Makintach.

Coria compareció ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón y reconoció haberle practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar a Maradona el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció, y recordó que el 24 acudió al baño para “higienizarse”.

El debate oral y público se encuentra por ingresar casi en la recta final ya que los próximos días serán claves por las presentaciones de la Junta Médica, un tema de relevancia para la querella, los fiscales y las defensas.

El neurocirujano y ex médico de confianza del paciente, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, son los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, cuya pena en expectativa oscila entre los ocho y los 25 años de prisión.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, pero ese proceso se encuentra demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada del TOC N.°7 de San Isidro, María Coelho, que deberá ser resuelto por un tribunal de alzada.

Diego Maradona Hombre caso Muerte
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