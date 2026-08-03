Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 130

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Tres personas resultaron heridas luego de que una camioneta despistara e impactara contra la baranda del puente Vergara, sobre la Ruta 130.

3 de agosto 2026 · 19:42hs
Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente.

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente.

Tres personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de que una camioneta despistara e impactara contra la baranda del puente Vergara, sobre la Ruta Provincial Nº 130, en jurisdicción de Ingeniero Sajaroff, departamento Villaguay.

El accidente en Ruta 130

Por causas que se investigan, una Chevrolet C10 que circulaba en sentido este-oeste perdió el control y terminó colisionando contra la estructura del puente.

El agresor es un joven de 23 años, quien está detenido, lo persiguió y le disparó con un arma 22 mm, en la esquina de España y Güemes. Y todo qued{o registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas.

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes del vehículo fueron asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

De acuerdo con el informe del médico policial, dos de los ocupantes sufrieron lesiones de carácter grave, mientras que el tercero presentó lesiones leves.

Según las primeras manifestaciones del conductor, el siniestro se habría producido cuando intentó esquivar un charco de agua existente sobre la calzada, maniobra tras la cual perdió el control del vehículo.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. También participaron efectivos de la Subcomisaría Ingeniero Sajaroff, Comisaría Villa Domínguez, la División Operaciones y Seguridad Pública y Bomberos Voluntarios de Villaguay.

Una vez finalizadas las tareas, el tránsito sobre la ruta fue restablecido con normalidad, indicó Uruguayenses Digital.

Ruta 130 Villaguay heridas
Noticias relacionadas
Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado.

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

La Guardia Civil intenta establecer relación entre el hombre de Concordia y la mujer fallecida.

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia.

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Ultimo Momento
Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno de Milei

Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez

Caso Diego Maradona: este martes declarará el último custodio por la muerte del Diez

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda salvar a alguien

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda "salvar" a alguien

Policiales
Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Ovación
Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Recreativo tuvo su estreno en el Torneo Argentino Seniors Masculino

Recreativo tuvo su estreno en el Torneo Argentino Seniors Masculino

Medrán se despidió del plantel de Colón: No lo abandoné, me sacaron del cargo

Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

En Concepción del Uruguay hubo finales friccionadas

En Concepción del Uruguay hubo finales friccionadas

La provincia
Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Dejanos tu comentario