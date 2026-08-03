Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente.

Tres personas resultaron heridas luego de que una camioneta despistara e impactara contra la baranda del puente Vergara, sobre la Ruta 130.

Tres personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de que una camioneta despistara e impactara contra la baranda del puente Vergara, sobre la Ruta Provincial Nº 130, en jurisdicción de Ingeniero Sajaroff, departamento Villaguay.

Por causas que se investigan, una Chevrolet C10 que circulaba en sentido este-oeste perdió el control y terminó colisionando contra la estructura del puente.

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

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Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes del vehículo fueron asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

De acuerdo con el informe del médico policial, dos de los ocupantes sufrieron lesiones de carácter grave, mientras que el tercero presentó lesiones leves.

Según las primeras manifestaciones del conductor, el siniestro se habría producido cuando intentó esquivar un charco de agua existente sobre la calzada, maniobra tras la cual perdió el control del vehículo.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. También participaron efectivos de la Subcomisaría Ingeniero Sajaroff, Comisaría Villa Domínguez, la División Operaciones y Seguridad Pública y Bomberos Voluntarios de Villaguay.

Una vez finalizadas las tareas, el tránsito sobre la ruta fue restablecido con normalidad, indicó Uruguayenses Digital.