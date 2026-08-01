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Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

En España un concordiense fue detenido y se lo investiga por la muerte de una mujer. Al momento de la detención intentó quitarse la vida.

1 de agosto 2026 · 19:59hs
La Guardia Civil intenta establecer relación entre el hombre de Concordia y la mujer fallecida.

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La Guardia Civil de España detuvo en las últimas horas a un concordiense acusado de asesinar a una mujer de 47 años de origen búlgaro en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga.

Concordiense sospechado de una muerte en España.

Concordiense sospechado de una muerte en España.

Según información de la agencia EFE y medios españoles, el acusado es un hombre de 60 años, quien al momento del arresto habría intentado degollarse. Sin embargo, no logró su objetivo y finalmente fue capturado. De acuerdo con los primeros datos, el sospechoso fue detenido en la localidad de Istán, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato.

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Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia.

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La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. El diario Sur de España precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo, consignó Infobae.

Los primeros datos de la investigación indicaron que el hombre, que llevaba unos dos meses en Benahavís, había sido compañero de piso de la víctima. Durante la pandemia, ambos mantuvieron una relación y Melinda le había alquilado una habitación en su vivienda.

Autopsia

Los resultados de la autopsia, que será practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, todavía se desconocen. De acuerdo con lo que trascendió, el asesino utilizó un cúter para matar a Melinda.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, descartó ante los medios locales la semana pasada que el crimen esté vinculado a la violencia machista. “No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género”, afirmó el funcionario. La conclusión del delegado se basa en la declaración testimonial de la hija de la mujer. Sin embargo, deberá ser la justicia la que certifique las circunstancias del episodio.

Según el diario El Debate, la víctima había estado registrada en el sistema VioGén, su caso ya no se encontraba activo. El caso se estudia, por tanto, como una muerte violenta con arma blanca y no como un crimen de violencia de género.

Después del hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó un gabinete de crisis para analizar la situación, tras una serie de varios asesinatos de mujeres en la región de Andalucía.

Quién es el acusado concordiense

El sospechoso de la muerte de la mujer de Bulgaria es Daniel "Loli" Briglia, quien durante muchos años trabajó en España y en los últimos años viajaba al viejo continente durante las temporadas de verano a la zona de Marbella. En Concordia se desempeñó como colaborador en transmisiones deportivas en radios locales. En los últimos meses, antes de viajar a España trabajó en un comercio de venta de neumáticos en la Avenida Eva Perón.

Concordiense España detenido Mujer
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