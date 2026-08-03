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Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

El Fortín superó 1 a 0 al Rojo con gol del pibe Aguirre en su segundo partido en Primera. Vélez se subió a la punta en solitario.

3 de agosto 2026 · 21:04hs
Vélez ganó de local.

Vélez ganó de local.

Vélez superó 1-0 a Independiente en el estadio José Amalfitani por la tercera fecha del Torneo Clausura y es el puntero de la Zona A.

En el comienzo del encuentro el Rojo avisó con su principal credencial Santiago Montiel. Se sumaron las proyecciones de Facundo Zabala por la banda izquierda.

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli.

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Tobías Andrada sería el séptimo refuerzo de River.

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Luego se dividieron la posesión y el juego. El Fortín también mostró lo suyo con Matias Pellegrini como su jugador más punzante en la ofensiva. En tanto que Iván Marcone se adueñó del mediocampo en el elenco a cargo de Gustavo Quinteros.

Con el correr de los minutos el cotejo creció en intensidad. El elenco de Avellaneda respondió con una llegada al fondo de Montiel que remató al arco, pero Tomás Marchiori le ahogó el grito. Pero Valdez desaprovechó una buena contra para Vélez ya que su pase fue corto y Emiliano Rey capturó la pelota.

En el complemento Vélez fue más incisivo y buscó el primero que llegó a los 71 minutos luego de un buen centro de Joaquín García que se la puso en la cabeza a Thiago Aguirre, que abrió el marcador para el conjunto local.

Independiente reaccionó y tuvo el empate con un buen remate de afuera del área de Lautaro Millán, pero la salvada de Marchiori le ahogó el grito al chileno.

En el final Vélez pudo haber marcado el segundo con un tiro de Valdez que desvió Rey.

Vélez bien arriba

Con esta victoria parcial el Fortín queda como único líder de la Zona A con 9 puntos contra 6 de Independiente, Gimnasia de Mendoza e Instituto de Córdoba.

Vélez Independiente Torneo Clausura
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