Emiliano Griffa tendrá su primera experiencia internacional

Tras disputar dos temporadas en la Primera Nacional Emiliano Griffa emigró a Ecuador para incorporarse a Leones FC, equipo que ascendió a la Liga Pro.

Insertarse y consolidarse en el profesionalismo es una meta que Emiliano Griffa alcanzó en los últimos dos años. El paranaense cristalizó este objetivo en Santiago del Estero, provincia que le abrió las puertas para incorporarse al plantel de Güemes para competir en el campeonato de la Primera Nacional.

El mediocampista capitalizó la oportunidad que se le presentó. Se afianzó en el 11 inicial del Gaucho. Encontró la continuidad y regularidad que todo futbolista aspira conseguir para desarrollar su carrera deportiva. En la temporada 2024 disputó 27 juegos. Los números mostraron una mejoría al año siguiente: 29 partidos donde el volante dijo presente y estreno en la red al convertir un gol en el empate en dos tantos ante Racing de Córdoba.

Emiliano Griffa Güemes.jpg Emiliano Griffa fue titular en el último amistoso de pretemporada que disputó Güemes

Finalizado el vínculo laboral en Güemes el volante surgido de la cantera de Patronato buscó nuevos horizontes. Enfocó la mira en el exterior. Con el equipaje lleno de ilusión emigró a Ecuador para reforzar la plantilla de Leones FC de Imbabura, institución que ascendió por primera vez a la Liga Pro, el máximo nivel del fútbol ecuatoriano.

La puerta que se abrió en Ecuador

“Esta oportunidad se presentó en un gran momento de mi carrera. Vengo de una gran temporada en Güemes de Santiago del Estero. Esto me transmitió mucha confianza. Además me encuentro en una edad justa para afrontar una Primera División, que demandará mucha responsabilidad”, relató Griffa, en diálogo telefónico con Ovación.

“Estaba buscando una posibilidad en club que compita en Primera. Es un desafío muy lindo el que se presenta. Era lo que buscaba”, añadió.

Su nuevo equipo es una institución que fue fundada en 2017 bajo el nombre de Leones del Norte. Tras coronarse cuatro veces como campeón provincial y su ascenso a Primera Categoría, fue renombrado como Leones F.C.

El proyecto deportivo es presidido por Esteban Paz, ex-directivo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La propuesta tiene un enfoque social muy ambicioso y busca transformarse en la cuna de la próxima generación de futbolistas exitosos en Ecuador.

“Encontré un club ordenado, de gente humilde que quiere hacer las cosas bien y que va por más. El presidente tiene muy claras sus ideas y el cuerpo técnico también va por eso. Nos acoplaremos como grupo tras esas ideas e iremos por todos los objetivos planteados”, proyectó.

Luego agregó: “Llegué a un club muy nuevo que está haciendo las cosas bien y que me brinda la posibilidad de jugar y mostrarme en una Primera División. En lo personal y en lo grupal tendremos que hacer las cosas bien para terminar en una muy buena posición”, aspiró el mediocampista formado en el semillero de Patronato.

Emi, que arribó una semana atrás a su nuevo destino, se sumó a los trabajos de pretemporada que realiza el Felino en Quito bajo las órdenes del ex-defensor del seleccionado ecuatoriano Geovanny Espinoza.

En este periodo la preparación no está orientada únicamente en la puesta a punto, sino también en la adaptación a la altura. En este sentido el estadio Olímpico de Ibarra, se ubica a 2.700 metros sobre el nivel del mar. El campeonato comenzará el 20 de febrero. El entrerriano contará con el tiempo necesario para adecuarse al escenario natural con el que convivirá en su nuevo destino.

Leones FC, la cara nueva de la Liga Pro

La temporada 2026 marcará el estreno absoluto de Leones FC en el máximo nivel del balompié ecuatoriano. Conservar la plaza en la divisional es la principal misión a conquistar. En la lista de deseos aparecen otras metas a conquistar. “Uno siempre quiere finalizar lo más arriba posible, esa es la realidad, e iremos por eso. Después el certamen nos irá diciendo que tendremos que ajustar y en que aspectos. Nuestra idea será salir lo más arriba posible”, se entusiasmó, sin temor al éxito.

Toda competencia tiene sus características de juego. En este punto, el entrerriano describió el nivel que afrontará cuando el balón comience a transitar de manera oficial. “A diferencia del fútbol argentino es un fútbol con más espacio y nos ofrece un tiempo más. Técnicamente los jugadores que compiten en este nivel son muy buenos porque están en una Primera División y tendré que estar muy atento a este punto”, remarcó.

Griffa ubicó la mira en el futuro, pero sin dejar por alto lo vivido en los últimos años. “Estoy muy agradecido a Güemes por todo lo que me dio. Aprendí a jugar en una categoría como la B Nacional, que es muy competitiva, muy dinámica y muy física. Todo esto me permitió crecer como futbolista. Ahora intentaré aplicar lo adquirido, y aprendido de los entrenadores que nos dirigieron, como también buscaré seguir creciendo con el cuerpo técnico que está en Leones, que es muy interesante”, subrayó.

La experiencia en Güemes en Santiago del Estero

Las dos temporadas en Güemes fueron de extrema convivencia con la presión dado que con el Gaucho compitió el certamen de la permanencia. “Eso son cosas que te hacen crecer. No es lo que quiere un deportista, uno quiere y aspira siempre pelear arriba, pero nos tocó asumir esa misión y lo afrontamos con mucho profesionalismo. Fueron dos grupos de hombres que siempre le puso el pecho a las balas y lo pudimos sacar adelante de buena forma”, describió.

Esta experiencia lo ayudó a crecer y a madurar en el ámbito. “Hoy siento que puedo manejar mejor las emociones”, señaló. También he mejorado en las lecturas de juego, en cuándo hacer tal cosa, cuándo hacer tal otra. Además en la comunicación también he aprendido muchísimo, Crecí en varias facetas que me complementan”, valoró Griffa, quien mencionó la meta personal que se trazó en este ciclo que iniciará. “Buscaré estar a la altura del club que me dio la confianza de jugar en una Primera División. Haré todo lo posible para dejar al club en lo más alto y seguir creciendo desde lo futbolístico”.