Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Boca cederá a préstamo por segundo año consecutivo al mediocampista nacido en General Ramírez. En el Matador exhibió un gran nivel.

15 de enero 2026 · 11:07hs
Boca se desprende del entrerriano Jabes Saralegui

Boca se desprende del entrerriano Jabes Saralegui

La dirigencia de Boca Juniors cederá por segundo año consecutivo a Tigre al mediocampista entrerriano Jabes Saralegui. La negociación se terminó de cerrar bajo la modalidad de préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Aunque no trascendieron los montos, en el Xeneize consideran que es una alternativa lógica para que el volante de 22 años mantenga ritmo competitivo. Diego Dabove, entrenador del matador, lo espera conociendo bien sus características.

Boca jugó de local ante su gente.

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

En Boca confían en que todo se resolverá.

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Durante su anterior etapa en Tigre, el oriundo de General Ramírez sumó minutos y respondió con números interesantes. Disputó 33 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó cuatro asistencias, además de mostrar regularidad en casi todos los encuentros.

Sin espacio en Boca Juniors

En Boca, el panorama de Saralegui era distinto. A pesar de haber renovado su contrato en 2024 hasta diciembre de 2028, el espacio para crecer se redujo notablemente. La presencia de nombres de peso en el mediocampo como Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios lo relegaban en la consideración del cuerpo técnico.

Así, la salida de Saralegui se explica más por contexto que por condiciones futbolísticas. Boca prioriza depurar un mediocampo repleto de jugadores y el joven volante buscará continuidad en un entorno donde ya supo sentirse cómodo. Con la camiseta azul y roja tendrá la chance de relanzar su carrera y, a futuro, reabrir puertas.

