Carnaval del País: 18.000 personas gozaron la tercera noche

Gran asistencia en el corsódromo de Gualeguaychú. Tercera noche de El Carnaval del País al ritmo de Marí Marí, O’ Bahía, Papelitos y Ara Yeví

Este sábado 17 de enero se cumplió la tercera de las once noches previstas para este 2026 del mayor espectáculo a cielo abierto del país, el Carnaval del País en Gualeguaychú . El ritmo y el color volvieron a llenar el Corsódromo que vibró al compás de las cuatro comparsas que buscan ser la nueva campeona de la Fiesta Nacional Carnaval del País.

A las 22 horas, la voz del Carnaval, Silvio Solari anunció el orden de salida de la noche y recordó que, el Corsódromo, cumple 29 años este fin de semana (fue inaugurado el 18 de enero de 1997).

Marí Marí (dirigida por Gregorio Farina) con “Genios” fue la encargada de iniciar la tercera jornada seguida por O’ Bahía (bajo la dirección de Adrián Butteri) con su tema “El pescador, el genio y las mil y unas noches”, continuó Papelitos con “Vivos” (a cargo de Juane Villagra) y cerró Ara Yeví (llevada adelante por Guillermo Carabajal) que presenta “La resistencia”.

Vale recordar que los argumentos explicativos de cada una se encuentran disponibles en la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar

Entre el público que disfrutó del Carnaval se encontraba el reconocido director teatral, bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano además de numerosa cantidad de medios de todo el país como Revista Pronto, Gente, Para Ti, Clarín, entre otros además de medios gráficos internacionales.

¿Cómo continúa el Carnaval del País?

Los sábados 24 y 31 de enero; 7; 14; 21 y 28 de febrero más el fin de semana largo de Carnaval (15 y 16 de febrero).

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a al cierre en horario corrido. También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar (enlace también disponible en la página oficial)

Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.