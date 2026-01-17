En horas de la tarde del viernes ocurrió un accidente de tránsito con lesiones de carácter reservado, en la ruta provincial 32, en el ingreso a Viale.
Ruta 32: choque en el ingreso a Viale
Una camioneta Ford F100 y un camión frigorífico F 1.722 colisionaron en la ruta 32, en el ingreso a Viale
Por motivos que se peritan chocaron una camioneta Ford F100 y un camión frigorífico de la misma marca, modelo F 1722 tipo frigorífico.
Según datos policiales el conductor de la camioneta fue trasladado en un auto particular al hospital de Viale para recibir la atención médica.
El camión circulaba de norte a suSur por la ruta 32 cuando, en la intersección con el ingreso a Viale colisionó con la camioneta que circulaba de este a oeste.
Intervino personal de la comisaría de Viale.