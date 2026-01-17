Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Una camioneta Ford F100 y un camión frigorífico F 1.722 colisionaron en la ruta 32, en el ingreso a Viale

En horas de la tarde del viernes ocurrió un accidente de tránsito con lesiones de carácter reservado, en la ruta provincial 32, en el ingreso a Viale.

Una camioneta Ford F100 y un camión F 1.722 colisionaron en la ruta 32, en el ingreso a Viale

En horas de la tarde del viernes ocurrió un accidente de tránsito con lesiones de carácter reservado, en la ruta provincial 32, en el ingreso a Viale.

Por motivos que se peritan chocaron una camioneta Ford F100 y un camión frigorífico de la misma marca, modelo F 1722 tipo frigorífico.

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Ruta 32 Viale choque camioneta camión

Según datos policiales el conductor de la camioneta fue trasladado en un auto particular al hospital de Viale para recibir la atención médica.

El camión circulaba de norte a suSur por la ruta 32 cuando, en la intersección con el ingreso a Viale colisionó con la camioneta que circulaba de este a oeste.

Intervino personal de la comisaría de Viale.