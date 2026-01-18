Un choque frontal entre dos vehículos se produjo en la madrugada de este domingo en la ruta 12, en El Palenque, en cercanías de Cerrito.
Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito
Chocaron de frente un auto y una camioneta. Ocurrió este domingo en ruta 12, a la altura de El Palenque. Intervino personal de Bomberos y policía de Cerrito
Por motivos que se peritan, alrededor de las 6.30 de la mañana, en cercanía a al ingreso de Estación El Palenque, un vehículo marca Peugeot 307 que circulaba en sentido Paraná - Cerrito, colisionó con una camioneta marca Toyota Hilux que se dirigía en sentido contrario.
Tras la colisión la camioneta volcó sobre uno de los laterales y el auto se incendió. A pesar de la violenta colisión y consecuencias, las personas involucradas solo tuvieron heridas leves. El automóvil tomó fuego y el daño material fue total a pesar de la intervención de Bomberos Voluntarios Cerrito. También se presentó persona del Hospital Miranda y Puesto Caminero Santa María para asistir a los accidentados.
A raíz del siniestro tanto los ocupantes de la camioneta, tres hombres de 25; 44 y 48 años oriundos de la provincia de Santa Fe, y el conductor del Peugeot, de 35 años de edad, domiciliado en la ciudad de Hernandarias, resultaron con lesiones leves.
Por la gravedad del accidente se le dió intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación quien dispuso que la División Accidentologia Vial dependiente de la Dirección General de Policía Cientifica realice las pericias correspondientes.