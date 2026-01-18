Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Chocaron de frente un auto y una camioneta. Ocurrió este domingo en ruta 12, a la altura de El Palenque. Intervino personal de Bomberos y policía de Cerrito

Un choque frontal entre dos vehículos se produjo en la madrugada de este domingo en la ruta 12, en El Palenque, en cercanías de Cerrito.

Por motivos que se peritan, alrededor de las 6.30 de la mañana, en cercanía a al ingreso de Estación El Palenque, un vehículo marca Peugeot 307 que circulaba en sentido Paraná - Cerrito, colisionó con una camioneta marca Toyota Hilux que se dirigía en sentido contrario.

Choque Frontal El Palenque Cerrito Ruta 12 incendio vuelco 1

Tras la colisión la camioneta volcó sobre uno de los laterales y el auto se incendió. A pesar de la violenta colisión y consecuencias, las personas involucradas solo tuvieron heridas leves. El automóvil tomó fuego y el daño material fue total a pesar de la intervención de Bomberos Voluntarios Cerrito. También se presentó persona del Hospital Miranda y Puesto Caminero Santa María para asistir a los accidentados.

Choque Frontal El Palenque Cerrito Ruta 12 incendio vuelco

A raíz del siniestro tanto los ocupantes de la camioneta, tres hombres de 25; 44 y 48 años oriundos de la provincia de Santa Fe, y el conductor del Peugeot, de 35 años de edad, domiciliado en la ciudad de Hernandarias, resultaron con lesiones leves.

Choque Frontal El Palenque Cerrito Ruta 12 incendio

Por la gravedad del accidente se le dió intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación quien dispuso que la División Accidentologia Vial dependiente de la Dirección General de Policía Cientifica realice las pericias correspondientes.