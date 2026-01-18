La cantante Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita, Estilo Libre, en el marco del 48° Festival Provincial de la Chamarrita

Con apenas 16 años, Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita, Estilo Libre, en el marco del 48° Festival Provincial de la Chamarrita, realizado en Santa Elena. La obra distinguida, Entre Ríos, canta tu gente, fue presentada bajo seudónimo y elegida por un jurado de trayectoria, en una de las instancias más valoradas del tradicional encuentro.

Candela visitó la redacción de UNO , donde habló del proceso creativo de la canción, del lugar que ocupa la chamarrita en su vida, del trabajo colectivo que sostiene su camino artístico y de los proyec

tos que asoman en un año cargado de desafíos.

Candela Clavel Heis (2)

Candela Clavel Heis: paisaje cotidiano

Entre Ríos, canta tu gente surgió en un momento de intensa producción musical. Candela atraviesa una etapa de composición enfocada en los sonidos del Litoral y ya tiene gran parte de un álbum en camino. En ese recorrido, sentía que algo faltaba.

“Necesitaba una chamarrita. Tenía que haber una chamarrita en mi disco”, contó. La idea comenzó a tomar forma una tarde en su casa, mientras observaba la luz del atardecer filtrarse por las ventanas. Ese clima fue el disparador para nombrar aquello que la identifica desde la infancia. Su vínculo con el territorio aparece como punto de partida. “Mi infancia es una infancia litoral. Las cosas que me marcaron a mí también marcaron a otra gente. Es un paisaje, una forma de crecer acá”, explica. En la letra aparecen imágenes sencillas y propias: el canto de un zorzal en el patio, la vida cotidiana, los sonidos que forman parte del entorno y que, muchas veces, pasan inadvertidos para quienes no nacieron en la región.

“Son cosas que uno las tiene incorporadas y que también quiere mostrarle al resto. Contar lo que es crecer acá, lo que somos”, resume.

Aunque no es su primer reconocimiento en festivales —ya participó y fue distinguida en distintos escenarios de la provincia—, el premio obtenido en Santa Elena tuvo un valor diferente. Esta vez no se trató de interpretar una obra ajena, sino de presentar una creación propia.

“Ir con un tema propio y que elijan tu voz, tus arreglos, tu letra y tu musicalidad se siente distinto. Están eligiendo lo que hacés vos”, afirmó. La canción demandó un proceso de búsqueda y revisión constante, especialmente en los arreglos, donde trabajó la combinación entre la chamarrita y otros sonidos presentes en la región, como ciertos climas rítmicos vinculados al candombe.

“Fue un desafío encontrar el punto justo. La armé, no me gustaba, volví a empezar. Hasta lograr lo que quería transmitir”, recordó. El anuncio del premio llegó en el escenario y, al principio, la sorpresa fue total. “No había entendido bien cómo estaban llamando a los ganadores. Cuando me nombraron, fue una emoción enorme”, relató.

El hecho de que el jurado no conociera la autoría de la obra ni la edad de la compositora fue otro aspecto que destacó. “Ellos eligieron la canción sin saber de quién era. Después se enteraron de que la había escrito una chica de 16 años, y eso fue muy fuerte”, contó.

El valor de los festivales

Candela subraya el rol que cumplen los festivales populares en la formación de artistas jóvenes. “Te dan un lugar muy importante. Te adoptan, te cuidan, te hacen sentir parte”, señaló. Para ella, estos reconocimientos tienen un peso particular porque nacen del encuentro con la gente del propio territorio. “Capaz en el futuro haya otros logros, otras metas, pero estos premios se sienten distintos. La gente de acá los hace sentir distintos”, aseguró.

En ese camino, el acompañamiento resultó clave. Candela insiste en remarcar el trabajo colectivo que sostiene su recorrido: la familia, los músicos que integran su grupo, quienes acompañan ensayos, viajes y presentaciones. “Sin esa gente, muchas cosas no se lograrían. Esto es trabajo en equipo”, afirmó.

Identidad viva

El vínculo con la chamarrita es afectivo. Candela la define como un género representativo, alegre y profundamente ligado a la forma de ser entrerriana. “Tiene compañerismo, ganas de bailar, pero también mucha fuerza”, explicó.

Desde su mirada, la chamarrita permite expresar distintos matices y no se agota en una sola forma. “Además de la alegría, los entrerrianos somos firmes, fuertes. Y la chamarrita tiene esa capacidad de variar, de decir muchas cosas”, sostuvo.

Su obra busca dialogar con esa tradición sin romperla, mostrando que el género puede seguir creciendo desde nuevas miradas.

Candela Clavel Heis FERNANDA RIVERO / UNO

Proyectos y escenarios

La canción premiada aún no fue grabada en estudio, aunque existe un registro en vivo de su presentación en el festival, disponible en su canal de YouTube. Mientras tanto, el calendario de presentaciones sigue sumando fechas.

En los próximos días participará por primera vez en los espectáculos callejeros de Cosquín, y formará parte también de Añoranza Santiagueña, una peña que se hace en Cosquín donde compartirá escenario con Peteco Carabajal y Bruno Arias. Luego será parte de la Fiesta Nacional del Mate, junto al Ensemble de Paraná, y también actuará en la Fiesta del Minero, en Piedras Blancas.

Más allá de los escenarios, Candela tiene claro su objetivo a largo plazo. “Mi sueño en la música es formar parte de la historia de la gente. Conectar, que una canción acompañe momentos, recuerdos, emociones”, dijo. Imagina a alguien, dentro de muchos años, recordando una etapa de su vida a través de una de sus canciones.

“Si la música no llega, no conecta, no tiene sentido. Yo quiero compartir lo que hago y que eso encuentre un lugar en el otro”, resume.

Miradas jóvenes

Para Candela, el rol de las nuevas generaciones pasa por dar a conocer la chamarrita y la música del Litoral, cada una desde su propio camino. “Algunos la reinventarán, otros la mantendrán como es. Lo importante es mostrarla”, planteó. Entiende que el género admite múltiples formas y que esa diversidad también es parte de su riqueza. “De la manera que sea, hay que darla a conocer. Porque es parte esencial de nuestra cultura”, afirmó.

Con una voz joven, una obra propia y una mirada arraigada al territorio, Candela Clavel Heis empieza a escribir su camino dentro de una tradición que sigue encontrando nuevas maneras de decirse.