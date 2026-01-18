Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: en la semana un solo día de alivio con una máxima de 28

Esta semana inicia con inestabilidad y temperaturas promedio de entre 20 grados de mínima y 32 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

18 de enero 2026 · 07:21hs
vEsta semana inicia con inestabilidad y temperaturas promedio de entre 20 grados de mínima y 32 de máxima

vEsta semana inicia con inestabilidad y temperaturas promedio de entre 20 grados de mínima y 32 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para esta semana persistencia de inestabilidad y altas temperaturas. Para este domingo se prevén tormentas aisladas por la mañana y tarde, y cielo mayormente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 y los 31 grados el viento soplará del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el lunes se espera un leve descenso a la temperatura con mínimas de 16 y máxima de 28. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, algo nublado durante la tarde y despejado a la noche. Los vientos soplarán del sector este rotando al norte.

SMN: continúa  el calor y el tiempo inestable

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

El SMN pronosticó un jueves y viernes inestable y con alertas amarillos por tormentas pra distintas partes de la provincia de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

Para el martes, el cielo estará algo nublado durante toda la jornada, las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 29 grados con vientos soplando del sector norte.

El miércoles se espera cielo algo nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán desde los 19 grados a los 32 y vientos del noreste.

El jueves las temperaturas experimentarán irán en ascenso con 20 grados de mínima y 33 grados de máxima. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche. El viento soplará del sector norte.

Para el viernes se espera cielo mayormente nublado durante todo el día con temperaturas que irán desde los 22 grados de mínima a los 34 de máxima. Los vientos predominarán del sector norte.

El sábado, la temperatura mínimas marcará 24 grados y la máxima 34, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector norte.

SMN temperaturas tormentas
Noticias relacionadas
Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Entre Ríos: cielo despejado y temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: cielo despejado y temperaturas máximas de 30 grados

entre rios: ceso el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

El SMN emitió alertas por tormentas: naranja para el centro y norte de la provincia y amarillo para el sur. Aumenta la temperatura según el pronóstico extendido

SMN emitió alerta por tormentas para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

Horóscopo del domingo 18 de enero de 2026

Horóscopo del domingo 18 de enero de 2026

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Ultimo Momento
Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

Horóscopo del domingo 18 de enero de 2026

Horóscopo del domingo 18 de enero de 2026

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Cesantías que desencadenó en protestas en el municipio de Concordia

Cesantías que desencadenó en protestas en el municipio de Concordia

SMN: en la semana habrá un solo día de alivio con una máxima de 28 grados

SMN: en la semana habrá un solo día de alivio con una máxima de 28 grados

Policiales
Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Ovación
La Paz vibró con el 41° Triatlón Internacional y vivió otra fiesta del deporte

La Paz vibró con el 41° Triatlón Internacional y vivió otra fiesta del deporte

Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

La dramática búsqueda de la hermana del Huevo Acuña: desapareció en Neuquén

La dramática búsqueda de la hermana del Huevo Acuña: desapareció en Neuquén

La provincia
Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Cesantías que desencadenó en protestas en el municipio de Concordia

Cesantías que desencadenó en protestas en el municipio de Concordia

SMN: en la semana habrá un solo día de alivio con una máxima de 28 grados

SMN: en la semana habrá un solo día de alivio con una máxima de 28 grados

En 2025 hubo récord de recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia

En 2025 hubo récord de recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia

OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

Dejanos tu comentario