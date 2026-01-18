SMN: en la semana un solo día de alivio con una máxima de 28

Esta semana inicia con inestabilidad y temperaturas promedio de entre 20 grados de mínima y 32 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para esta semana persistencia de inestabilidad y altas temperaturas. Para este domingo se prevén tormentas aisladas por la mañana y tarde, y cielo mayormente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 y los 31 grados el viento soplará del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el lunes se espera un leve descenso a la temperatura con mínimas de 16 y máxima de 28. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, algo nublado durante la tarde y despejado a la noche. Los vientos soplarán del sector este rotando al norte.

Para el martes, el cielo estará algo nublado durante toda la jornada, las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 29 grados con vientos soplando del sector norte.

El miércoles se espera cielo algo nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán desde los 19 grados a los 32 y vientos del noreste.

El jueves las temperaturas experimentarán irán en ascenso con 20 grados de mínima y 33 grados de máxima. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche. El viento soplará del sector norte.

Para el viernes se espera cielo mayormente nublado durante todo el día con temperaturas que irán desde los 22 grados de mínima a los 34 de máxima. Los vientos predominarán del sector norte.

El sábado, la temperatura mínimas marcará 24 grados y la máxima 34, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector norte.