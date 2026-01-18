Uno Entre Rios | Ovación | Juventud Unida

Juventud Unida juega como local por el Torneo Regional Amateur

Por el partido de ida de la Quinta Ronda de la Región Litoral Sur, Juventud Unida recibirá desde las 20 a Sanjustino.

18 de enero 2026 · 10:46hs
Juventud Unida lucha por volver al Federal A

Prensa Juventud Unida

Juventud Unida lucha por volver al Federal A

Luego de dos clasificaciones con polémicas ante Lanús de Concepción del Uruguay y Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida de Gualeguaychú es el único equipo entrerriano que continúa con vida en el Torneo Regional Amateur en búsqueda del ascenso al Federal A.

Por la Quinta Ronda (semifinal) de la Región Litoral Sur, la Juve se medirá con Sanjustino, uno de los equipos de mejor performance en lo que va del campeonato. El partido de ida se disputará este domingo, a partir de las 20, en el estadio de los Eucaliptus de la localidad del sur entrerriano.

Juventud Unida se enfrentará con Sanjustino en la próxima instancia.

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

regional amateur: suspenden partido por agresion al arbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Lucas Rodríguez será el árbitro principal de la contienda, quien será secundado por Lautaro Chiavello y Agustín Villafañe Soria. La terna arbitral es originaria de la localidad cordobesa de Río Tercero.

El Decano sabe que tendrá una parada brava ante un difícil rival, pero tratará de hacer pesar su localía para quedar bien parado de cara al encuentro de vuelta.

Juventud Unida
Juventud Unida lucha por volver al Federal A

Juventud Unida lucha por volver al Federal A

La otra semifinal de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, Puerto San Martín será anfitrión de Ben Hur de Rafaela. El partido se jugará desde las 19 en la localidad santafesina. La terna arbitral será santafesina: Maximiliano Manduca será el juez principal; Nicolás Mottier y Juan Bonnín serán los asistentes.

Las revanchas, que definirán a los finalistas de la Región, se disputarán el próximo fin de semana en las localidades santafesinas de San Justo y Rafaela, respectivamente.

Juventud Unida Torneo Regional Amateur Sanjustino Gualeguaychú
