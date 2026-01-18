Juventud Unida juega como local por el Torneo Regional Amateur

Por el partido de ida de la Quinta Ronda de la Región Litoral Sur, Juventud Unida recibirá desde las 20 a Sanjustino.

Luego de dos clasificaciones con polémicas ante Lanús de Concepción del Uruguay y Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida de Gualeguaychú es el único equipo entrerriano que continúa con vida en el Torneo Regional Amateur en búsqueda del ascenso al Federal A.

Por la Quinta Ronda (semifinal) de la Región Litoral Sur, la Juve se medirá con Sanjustino, uno de los equipos de mejor performance en lo que va del campeonato. El partido de ida se disputará este domingo, a partir de las 20, en el estadio de los Eucaliptus de la localidad del sur entrerriano.

Lucas Rodríguez será el árbitro principal de la contienda, quien será secundado por Lautaro Chiavello y Agustín Villafañe Soria. La terna arbitral es originaria de la localidad cordobesa de Río Tercero.

El Decano sabe que tendrá una parada brava ante un difícil rival, pero tratará de hacer pesar su localía para quedar bien parado de cara al encuentro de vuelta.

Juventud Unida Juventud Unida lucha por volver al Federal A Prensa Juventud Unida

La otra semifinal de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, Puerto San Martín será anfitrión de Ben Hur de Rafaela. El partido se jugará desde las 19 en la localidad santafesina. La terna arbitral será santafesina: Maximiliano Manduca será el juez principal; Nicolás Mottier y Juan Bonnín serán los asistentes.

Las revanchas, que definirán a los finalistas de la Región, se disputarán el próximo fin de semana en las localidades santafesinas de San Justo y Rafaela, respectivamente.