Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Guillermo Salatino falleció a los 80 años como consecuencia de un paro cardíaco. Se especializó en tenis y cubrió 147 torneos de Grand Slam.

Dolor en el periodismo deportivo argentino. El reconocido comunicador especializado en tenis Guillermo Salatino murió este sábado a los 80 años. Sufrió un paro cardíaco antes de someterse a una operación. Salatino, un emblema entre los periodistas que cubren tenis en el país, estaba cerca de cumplir 50 años siguiendo el circuito y asistió a 147 torneos de Grand Slam.

Salata, como lo conocían todos, había cumplido 80 años el 21 de septiembre. En las últimas décadas fue la voz del tenis en radio La Red. En sus casi 50 años con el tenis estuvo muy cerca de todos los gran momentos del deporte y de cada uno de los deportistas que escribieron capítulos históricos en el tenis argentino.

La destacada trayectoria de Guillermo Salatino

Salatino jugó al tenis de manera semiprofesional en la Primera del Lawn Tennis, entrenando y haciendo equipo con Vilas, Clerc y todos los grandes de esa época, hasta que un día largó la raqueta y agarró el micrófono.

Desde 1977 viajó ininterrupidamente a los grandes torneos del circuito. Fueron 49 años y 147 Grand Slams: 18 Abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open. La Guerra de Malvinas en 1982 y el covid evitaron que llegara a los 150.

En 2022 avisó que no iba a volver a viajar a los grandes torneos, pero siguió muy de cerca los eventos más importantes en los que hubiera tenistas argentinos. De hecho, fue a las series de Copa Davis que disputó el equipo albiceleste en Groningen, Países Bajos, en septiembre, y en Bolonia, Italia, en noviembre pasado.

Es tan respetado en el ambiente del tenis que una cabina de televisión del histórico BALTC lleva su nombre, señala Clarín.