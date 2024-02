Semanas después el volante con paso en las categorías formativas de Patronato recibió un llamado que modificó su destino. Walter Marchessi, entrenador que dirigió a Griffa en 2022 en el Gato, le propuso sumarlo a la estructura de Güemes de Santiago del Estero que el fin de semana iniciará el recorrido en el torneo de la Primera Nacional. Emi no demoró ni un segundo en aceptar la propuesta laboral.

“Es una oportunidad muy buena, es un salto de calidad importante porque hay otra clase de jugadores, otro ritmo de competencia. Me sorprendió el llamado, pero en Atlético Paraná tuve una muy buena relación con Walter. Entendí su idea y por el rendimiento que tuve confió en mí”, relató Griffa, en diálogo con Ovación.

El inicio del Nacional coincide con las fechas de las finales del Torneo Regional Amateur. La continuidad de Atlético Paraná probablemente hubiera modificado el presente. “Dejamos todo para llegar al ascenso, no teníamos otra alternativa”, afirmó. “Quedamos afuera por penales, pero no hicimos una serie mala para quedar eliminados. Por momentos fuimos superiores, por momentos nos superaron, pero en ese sentido siempre quisimos poner al club en lo más alto sin pensar en lo que sucederá en el futuro o que los torneos comienzan cuando están finalizando el Regional. Eso no se nos pasa por la cabeza”, remarcó.

“Cuando terminé de jugar tuve la conversación con Walter. Se dio esta linda oportunidad para mi carrera, para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Es un gran paso y ojalá pueda demostrar todo dentro de la cancha porque será la mejor manera de respaldar al entrenador por la confianza que me tuvo”, aspiró.

Emi entiende la complejidad del desafío que iniciará el fin de semana. Asume el riesgo. Quiere capitalizar la oportunidad que se le presentó. “El fin de semana jugamos un amistoso ante Central Córdoba y se notó que un equipo de B Nacional puede estar a la par de otro de Primera División. Las oportunidades no son muchas y hay que saber aprovecharla. Hoy lo que me queda es ponerme bien, agarrar bien ritmo de la categoría y cuando me toque jugar, ya sea el primer partido, el segundo, el décimo o el que sea, tendré que estar a la altura para seguir creciendo”, proyectó.

Llegar con ritmo de competencia fortalece la confianza. “Me sirve mucho porque al venir jugando me encuentro bien desde lo físico. Al llegar a Güemes me puse a entrenar a la par de mis compañeros que venían realizando una pretemporada. Es una oportunidad que no puedo desaprovechar. Me encuentra en un periodo de mi carrera donde, desde lo mental, entiendo un poco más lo que me estoy jugando y la oportunidad que me están dando. Física y futbolísticamente me encuentro bien. Hay jugadores que pueden jugar mejor o peor, pero de la parte mental me encuentro de la mejor manera”, afirmó.

En el último ensayo previo al estreno oficial Griffa formó parte del 11 inicial. “No es decisivo ni nada por el estilo. Todavía puede cambiar. No hay equipo confirmado para el arranque”, aclaró el paranaense, quien sabe que su presencia en la alineación inicial del último juego fue un voto de confianza importante del DT. “Lo mejor que puedo hacer es rendir cuando me dé la oportunidad por la confianza que me tuvo. Él me dice que entre a jugar tranquilo y demuestre lo que puedo aportar”, detalló.

Emiliano Griffa Güemes.jpg Emiliano Griffa fue titular en el último amistoso de pretemporada que disputó Güemes

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la B Nacional. Güemes hará su estreno el domingo cuando visite a Arsenal en el estadio Julio Humberto Grondona. Griffa se ilusiona con formar parte de la delegación que se trasladará hacia Buenos Aires. Observa el recorrido que transitó en el último año. Los obstáculos que debió sortear en los momentos de incertidumbre.

“En esos momentos tuve un gran apoyo de mi familia y mis amigos. Ellos son pilares muy importantes. Estuvieron diciendo que no baje los brazos porque la oportunidad iba a llegar. Hoy estoy muy orgulloso. El esfuerzo valió la pena”, subrayó Emi, quien tiene el premio a la perseverancia.