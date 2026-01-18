Uno Entre Rios | Economia | Entre Ríos

Entre Ríos sufre un marcado retorceso del empleo formal

CEPA difundió su análisis de la dinámica laboral y de empleadores en Entre Ríos. Se perdieron 9.448 puestos de trabajo registrados en unidades productivas

18 de enero 2026 · 12:15hs
Un análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Entre Ríos realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que se registra en la provincia un marcado retroceso en el empleo formal en cuanto a cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

El informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo de la provincia de Entre Ríos publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de los trabajadores y trabajadoras registrados/as y empleadores durante los primeros 23 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.

Las principales conclusiones

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:

  • Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 813 casos (-4,7%).

  • En términos absolutos, el sector más afectado fue “Comercio al por mayor y al por menor” con 204 empleadores menos.

  • En términos relativos, el sector más golpeado fue la “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento”, con una caída del 17,1%.

  • En el mismo período, se perdieron 9.448 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,4%).

  • El sector con mayor pérdida en términos absolutos fue “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con -44.913 trabajadores.

  • En términos relativos, el sector más afectado fue la “Construcción” con una caída del 38,8%.

  • Si se analiza la reducción de casos en unidades productivas, se observa que el total de afectados, en el período analizado, son los empleadores de hasta 500 trabajadores/as: 100,0% de los casos (813 menos). Por el contrario, los empleadores de más de 500 trabajadores/as no registraron caídas. En términos relativos, la cantidad de empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyó 4,7% (de 17.351 a 16.538).
Datos por tamaño de unidad productiva

  1. Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de unidad productiva se observa que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 la expulsión de trabajadores/as es más significativa en los empleadores de menor porte: 57,1% de la pérdida de empleo (-5.399 trabajadores registrados) se focalizó en unidades productivas de hasta 500 trabajadores/as.
  2. En el mismo período, la reducción de personal en empleadores con más de 500 trabajadores/as fue -4.049 casos, explicando el 42,9% del total.
  3. En términos relativos, mientras que los empleadores con más de 500 trabajadores/as redujeron su personal en 3,0% (de 135.131 a 131.082), aquellos empleadores con menos de 500 trabajadores/as disminuyeron su dotación 3,7% (de 145.914 a 140.515).
Sectores

La comparación entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 17.405 a 16.592. Esto implica una contracción de 813 empleadores (-4,7%), reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de “Comercio al por mayor y al por menor” fue el más afectado, con una pérdida de 204 empleadores entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguieron “Servicios profesionales, científicos y técnicos”, con 92 empleadores menos; “Industria manufacturera” con una baja de 91 empleadores; y “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, cuya caída acumuló 89 casos.

En términos relativos, el sector más afectado fue el de “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento”, con una caída del 17,1% en la cantidad total de empleadores entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. La siguieron la “Construcción” con 12,8%, “Servicios de alojamiento y servicios de comida” y “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” con 12,0%, respectivamente.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue la “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, que perdió 44.913 puestos entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le sigue la “Construcción” con 3.261 puestos perdidos. También registraron caídas significativas los sectores de “Servicio de transporte y almacenamiento”, con una reducción de 2.515 trabajadores en el mismo período e “Industria manufacturera”, con una pérdida de 643 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue la “Construcción” con una caída del 38,8% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguen “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con una retracción del 36,6%, y “Servicio de transporte y almacenamiento” que registró una disminución del 26,0% en el mismo período.

El informe completo

