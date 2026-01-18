Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta de la Playa

Fiesta de la Playa: anoche cerró la Joaqui y Luck Ra le pone broche a la última noche

Este domingo es la última noche de la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay y hay expectativa por la presenca de Luck Ra. Anoche brilló La Joaqui

18 de enero 2026 · 09:11hs
Luego de cuatro jornadas de fiesta, llega la última noche de shows musicales de la Fiesta de la Playa en el Predio Multieventos, en Concepción del Uruguay. En la noche del sábado, el cierre estuvo a cargo del Dj Alan Gómez y La Joaqui, dos referentes de la música urbana actual que se presentaron por primera vez en la fiesta. Con una propuesta que trajo toda la música RKT, hicieron bailar y vibrar a todos los presentes, coreando sus canciones.

Los artistas anfitriones que formaron parte de esta anteúltima noche aportaron sus distintos estilos musicales para hacer la previa a los shows principales y ponerle ritmo a la noche. Dichos grupos musicales fueron Aldu Saavedra, Latin Show, Subsyste-M, Pitu Otero, La Santafesina y La Bristol.

Cierre a puro cuarteto

La última noche de la Fiesta Nacional de la Playa no podía pasar desapercibida. Con gran expectativa se espera la última noche de espectáculos musicales en el Predio Multieventos con la presencia de bandas anfitrionas y el show de Luck Ra. El cantante cordobés se hace presente otro año más en la Fiesta de la Playa con toda la movida cuartetera como nos tiene acostumbrados. Siendo uno de los más convocantes en venta de entradas y plateas, se espera una gran noche para este domingo.

Además, también participarán bandas locales como en cada una de las noches, calentando el escenario para la llegada del show principal. Los artistas que se presentarán son Zamba x 2, Enredados Samba, La Última Folk, Alejandra y Daniel, Sentimientos y Marcos Martín.

Super sorteo

Tanto en redes sociales como en la fiesta, se realizaron sorteos para ganar pasajes a Bariloche y Jujuy de la mano de Flechabus y Fiesta de la Playa. Todos los que tengan entradas, ya están participando del sorteo. Mientras que, a través del instagram oficial de la fiesta, se sortean otros pares de entradas para quienes siguen los requisitos.

Último día de venta de entradas

Todavía se pueden adquirir entradas y plateas para la última noche de la fiesta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial es el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, y a partir de las 19 hs. para todos quienes quieran adquirir sus entradas.

La venta a través de la web continúa activa a través de https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Valores de entradas y plateas

Domingo 18 de enero: LUCK RA

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

