La Paz vibró con el 41° Triatlón Internacional y vivió otra fiesta del deporte

El santafesino Tadeo Baruffato se impuso en La Paz en la categoría Estándar masculina y la entrerriana María Victoria La Pipi Rivero brilló entre las mujeres.

La ciudad de La Paz volvió a ser escenario de una verdadera fiesta del deporte con la realización del 41º Triatlón Internacional de La Paz, uno de los eventos más tradicionales y convocantes del calendario de verano en Entre Ríos y el país. En una tarde de sábado marcada por las altas temperaturas, el norte entrerriano ofreció, una vez más, un marco imponente, con miles de personas volcadas a las calles para alentar y acompañar el paso de los atletas.

Como ya es una costumbre, la competencia reunió a deportistas de primer nivel , provenientes de distintos puntos del país, que desafiaron un circuito exigente y emblemático, combinando natación, ciclismo y pedestrismo. El calor fue un factor determinante y puso a prueba la resistencia física y mental de los participantes, convirtiendo cada tramo en un verdadero desafío.

ganador triatlon Tadeo Baruffato se impuso en la categoría Estándar masculina en La Paz. Prensa Triatlón de La Paz.

Baruffato dominó entre los varones del triatlón

En la categoría Estándar masculina, el gran protagonista de la jornada fue Tadeo Baruffato, oriundo de Santa Fe, quien se quedó con el triunfo tras una actuación sólida y regular a lo largo de toda la prueba. Desde los primeros parciales, Baruffato se mantuvo en el grupo de punta y logró marcar diferencias clave en los tramos decisivos, demostrando experiencia y un excelente estado físico.

El santafesino supo administrar el esfuerzo en un contexto climático adverso y cerró una actuación que lo posicionó como el mejor entre los varones, ganándose el reconocimiento del público paceño, que siguió atentamente cada definición.

La Pipi Rivero, ovación y festejo entrerriano

En la rama femenina, la gran alegría fue para Entre Ríos. María Victoria “La Pipi” Rivero, atleta de la ciudad de Victoria, se consagró ganadora de la categoría Estándar y fue la más aplaudida de la tarde, en una llegada cargada de emoción. Su triunfo tuvo un sabor especial, no solo por el nivel de la competencia, sino también por el fuerte acompañamiento del público local, que celebró la consagración de una representante entrerriana.

Rivero mostró un desempeño contundente y regular, manteniéndose siempre en los puestos de vanguardia y logrando cerrar la prueba con autoridad. Su victoria fue uno de los momentos más destacados de la jornada y reafirmó el gran presente del triatlón femenino en la provincia.

Una edición histórica en La Paz

La 41ª edición del Triatlón de La Paz volvió a confirmar por qué este evento es considerado uno de los más importantes y emblemáticos del país. La organización, el circuito y el acompañamiento del público transformaron la competencia en una verdadera celebración, donde el deporte y la ciudad se fusionaron en un espectáculo único.