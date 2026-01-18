Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca se prueba con Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás

Boca se medirá ante el equipo paraguayo por el segundo y último amistoso de la pretemporada. Arranca a las 21.15.

18 de enero 2026 · 08:47hs
Este domingo, desde las 21.15 en el Estadio Único de San Nicolás, Boca se medirá ante Olimpia por el segundo y último amistoso de la pretemporada. A apenas días del inicio del Torneo Apertura, Claudio Úbeda aprovecha para volver a probar al equipo de cara al debut ante Deportivo Riestra del domingo 25 de enero.

Boca llega tras igualar sin goles ante Millonarios en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. Si bien el Xeneize fue el claro dominador del juego y tuvo la posesión a su favor, careció de puntería para quebrar el cero. Incluso, Exequiel Zeballos desperdició un penal en el cierre del partido.

Boca jugó de local ante su gente.

Con el estreno oficial ante Riestra cada vez más cerca, la planificación parecía apuntar a una rotación para cuidar cargas físicas durante la pretemporada. Sin embargo, seguirá lo que se vio en las últimas prácticas: Úbeda volvió a parar el mismo once que ante Millonarios, con un 4-3-3 definido y la inclusión de Ander Herrera y Brian Aguirre desde el arranque, confirmando que la intención es potenciar el funcionamiento colectivo y llegar con ritmo a la competencia.

Es importante destacar que el plantel de Boca seguirá sin tener a disposición a cuatro jugadores importantes por diferentes lesiones que los tienen a maltraer: Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles).

Por el lado de Olimpia, el conjunto paraguayo llega con rodaje tras su reciente participación en la Serie Río de la Plata. El pasado jueves, luego de igualar sin goles frente a Colo Colo en los 90 minutos, el equipo guaraní cayó 4-3 en la definición por penales en Uruguay.

La formación de Boca vs. Olimpia, por un amistoso internacional

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Olimpia vs. Boca, por un amistoso internacional

Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.

Los datos de Boca vs. Olimpia, por un amistoso internacional

  • Hora: 21.15.
  • TV: Disney +.
  • Estadio: Único de San Nicolás.
