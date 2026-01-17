Uno Entre Rios | Policiales | río Gualeguay

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente

El hombre había desaparecido de la superficie del río Gualeguay el jueves, mientras pescaba en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22

17 de enero 2026 · 12:14hs
Hallaron el cuerpo del hombre que cayó al río Gualeguay. La víctima fue identificada como Natalio Luna, había desaparecido de la superficie del agua el pasado jueves, cuando cayó al caudal desde el puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22.

En primera instancia, intervinieron Bomberos Voluntarios de Federal junto a personal de la Policía Departamental y luego se sumaron al trabajo buzos tácticos y Bomberos Voluntarios de las localidades de Chajarí y Federal, ampliando el área de búsqueda.

La zona donde el hombre desapareció de la superficie del Río Gualeguay.

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Este sábado buzos de la División C.O.E. – Comisión de Buceo ,rescataron su cuerpo del hombre de 41 años, en jurisdicción del departamento Federal. Se dio intervención a las autoridades judiciales que dispuso pericias y traslado del cuerpo a morgue judicial para su autopsia.

Río Gualeguay Federal ahogado cuerpo

El hecho

El episodio ocurrió minutos antes de las 10 de este jueves y motivó un operativo de búsqueda y asistencia en el lugar. De acuerdo con lo informado, personal policial de Comisaría Chañar fue alertado sobre la situación y, al arribar, se confirmó que la persona involucrada tendría domicilio en la ciudad de Federal. En principio, se encontraba pescando junto a otros tres hombres, también oriundos de la misma localidad.

El hombre se encontraba por motivos de pesca junto a otros familiares también mayores de edad cocinando tortas fritas y en determinado momento se retira del grupo, advirtiendo luego sus compañeros –según relatos conocidos durante el día–, que se encontraba en las aguas del río, uno de ellos habría intentado sin éxito brindarle ayuda.

En el sitio trabajó personal policial con apoyo de Bomberos Voluntarios de Federal, mientras se desarrollaban las tareas para dar con el paradero del hombre. Las actuaciones se realizaron con conocimiento del fiscal en turno, Martín Irurueta.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que se buscaba establecer con precisión cómo se produjo la caída al agua y en qué circunstancias se registró el hecho.

En paralelo, se mantenían las tareas operativas en el sector, que se ubica a la altura de Paso Duarte. La Fiscalía en turno tomó intervención para coordinar las diligencias de rigor y el avance de la investigación, mientras continuaba el trabajo conjunto de Policía y Bomberos en la zona.

río Gualeguay Cuerpo Hombre puente
