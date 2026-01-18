Uno Entre Rios | Ovación | Copa Entre Ríos

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

El Tricolor y el Salesiano se medirán a las 18.30 en el Aníbal Giusti, por la quinta fecha de la Zona 1 de la Copa Entre Ríos.

18 de enero 2026 · 07:40hs
Los equipos paranaenses se están jugando su lugar en la próxima instancia de la Copa Entre Ríos.

Primer Plano

Los equipos paranaenses se están jugando su lugar en la próxima instancia de la Copa Entre Ríos.

Habrá un choque de equipos paranaenses este domingo, por la quinta fecha de la Primera Fase de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Por la Zona 1, el líder Peñarol recibirá desde las 18.30 a Don Bosco, en el estadio Aníbal Giusti de barrio Pirola.

El Tricolor, que viene de ceder su invicto, tratará de asegurarse la clasificación en su casa ante el Salesiano, que viene de perder en su casa y su margen de error se achicó considerablemente.

Unión de Crespo ganó de local por la Copa Entre Ríos.

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

River ganó por penales en Maldonado.

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

En el otro partido del grupo, en Crespo, Unión se jugará su última chance para buscar acceder a la próxima instancia cuando reciba desde las 18 a Arsenal de Viale, que tiene los mismos puntos que Don Bosco.

Programación de la quinta fecha de la Copa Entre Ríos

Zona 1

Peñarol de Paraná-Don Bosco de Paraná (domingo, a las 18.30)

Unión de Crespo-Arsenal de Viale (domingo, a las 19)

Zona 2

Peñarol de Basavilbaso-Sarmiento de Crespo (domingo, a las 17)

Newell’s de Victoria-Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó (domingo, a las 17.30, en cancha de Huracán)

Zona 3

Cultural de Crespo-La Academia de General Galarza (domingo, a las 19.30)

Defensores del Oeste de Basavilbaso-El Porvenir de Santa Anita (domingo, a las 20)

Zona 4

Camba Cuá de Santa Elena-Urquiza de Santa Elena (domingo, a las 17.30)

Malvinas de Federal-Caballú de La Paz (domingo, a las 19, en cancha de Las Flores).

Zona 5

Deportivo Urdinarrain-Deportivo San Marcial (domingo, a las 20.30)

Atlético Colonia Elía-Engranaje de Concepción del Uruguay (martes, a las 21.30)

Zona 6

Deportivo Ubajay 3-María Auxiliadora de Concepción del Uruguay 3

Parque Sur de Concepción del Uruguay-Juventud Urdinarrain (martes, a las 21).

Zona 7

Libertad de Concordia-San José (domingo, a las 18)

Almagro de Concepción del Uruguay-Rivadavia de Concepción del Uruguay (lunes, a las 20.30, en cancha de María Auxiliadora)

Zona 8

Defensores de Barrio Nébel de Concordia-Lanús de Concepción del Uruguay (domingo, a las 17)

Atlético Liebig-Juventud Unida de General Campos (domingo, a las 18)

Zona 9

La Florida de Chajarí-Cosmos (jugaban al cierre de esta edición)

La Bianca de Concordia-Colegiales de Concordia (domingo, a las 20)

Zona 10

Unión de Concordia-Independiente de Villa del Rosario (al cierre de esta edición)

1° de Mayo de Chajarí-América de Federación (domingo, a las 20).

San Benito Paraná cierra su participación en la Primera Fase

Se disputará la sexta y última fecha de la Copa Entre Ríos Femenina de la FEF. San Benito Paraná, la clasificado, se presentará en La Paz para visitar a Caballú. En el otro partido de la Zona 1, Malvinas de La Paz será anfitrión de Barrio Sud de Villaguay.

Zona 1

Caballú de La Paz-San Benito Paraná (domingo, a las 18.30)

Malvinas de La Paz-Barrio Sud de Villaguay (martes, a las 21, en cancha de Patronato).

Zona 2

Santa Rosa de Chajarí 5-Los Teros de Feliciano 0

Atlético Nueva Vizcaya-Santa María de Oro de Concordia (domingo, a las 19, en cancha de Escuela Dieguito).

Zona 3

Deportivo Urdinarrain-Peñarol Rosario del Tala (al cierre)

Libre San José

Zona 4

Juventud Unida de Gualeguaychú 3-La Higuera de Concepción del Uruguay 2

Libre Gimnasia de Concepción del Uruguay

Zona 5

Independiente de Gualeguaychú-La China de Concepción del Uruguay (domingo, a las 19, en cancha de Sud América)

Libre Atlético Uruguay

Copa Entre Ríos Peñarol Don Bosco San Benito Paraná
Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue vista por última vez en Zapala. Es hermana de Acuña.

La dramática búsqueda de la hermana del Huevo Acuña: desapareció en Neuquén

Las Yaguaretés fueron contundentes en ataque y duras en defensa.

Las Yaguaretés están en semifinales del Circuito Mundial de Sevens

María Victoria La Pipi Rivero brilló entre las mujeres en La Paz.

La Paz vibró con el 41° Triatlón Internacional y vivió otra fiesta del deporte

Lisandro Martínez celebrando el triunfo en Old Trafford. 

Con el gualeyo Lisandro Martínez, el Manchester United festejó en el derbi

