River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Con el debut de Aníbal Moreno, el River igualó 0-0 en su último amistoso antes del inicio del Apertura y luego se impuso en los penales.

River Plate afrontó su segundo amistoso del año tras la victoria contra Millonarios. El equipo de Marcelo Gallardo igualó 0-0 contra Peñarol en el Campus de Maldonado durante el tiempo protocolar y se impuso por 4-2 en la tanda de penales. De esta manera, el Millonario cerró su pretemporada y tendrá que afrontar el inicio del Torneo Apertura la próxima semana, en un 2026 en el que el elenco de Núñez está obligado a obtener buenos resultados.

Bajo un imponente marco con ambas parcialidades en las gradas, el arranque del enfrentamiento lo tuvo al cuadro argentino tomando la iniciativa del juego a partir de la posesión de la pelota. Con una mitad de la cancha integrada por Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero , River intentó acumular buenas asociaciones de pases para romper el bloque defensivo del Carbonero.

No obstante, la primera aproximación de peligro fue por parte de Peñarol. Después de un mal cierre de Lucas Martínez Quarta, el arquero Santiago Beltrán tuvo que salir afuera del área para despejar la pelota con un corte preciso. En esa jugada, Abel Hernández sintió una molestia y, entre lágrimas, tuvo que ser reemplazado por Facundo Batista.

Tras esto, el trámite del partido se tornó considerablemente trabado en la mitad de la cancha y comenzaron a predominar las interrupciones por faltas reiteradas. Incluso, la temperatura entre los futbolistas en el campo se elevó después de una serie de entradas bruscas.

Las infracciones y las constantes discusiones mantuvieron la paridad en el desarrollo del juego. Esta tónica se mantuvo a lo largo de toda la primera etapa y no hubo situaciones de riesgo, al punto de que no se registraron disparos al arco hasta la última jugada de los primeros 45 minutos. Juanfer Quintero metió un pase preciso entre líneas para habilitar a Matías Viña. El lateral uruguayo ingresó al área en soledad, pero desvió su disparo y desperdició la chance más importante del primer tiempo.

Para el inicio del complemento, Marcelo Gallardo optó por modificar la ofensiva en el Millonario y Maximiliano Salas ingresó en lugar de Sebastián Driussi. Peñarol estuvo al borde de abrir el marcador a los 49 minutos de la mano de Leandro Umpiérrez: el atacante sacó un potente disparo de sobrepique desde afuera del área y la pelota impactó en el travesaño.

Ante un River que mantuvo un ritmo parsimonioso, el equipo de Diego Aguirre tomó las riendas del juego y dominó en los primeros compases del segundo tiempo. El Muñeco Gallardo tomó cartas en el asunto y realizó cuatro variantes a los 60 minutos: ingresaron Ian Subiabre, Santiago Lencina, Tomás Galván y Giuliano Galoppo.

Los cambios revolucionaron el desarrollo del encuentro y River pasó a controlar el trámite del juego. Los tres juveniles de la Banda fueron los protagonistas de concretar buenas asociaciones en el último tercio del campo rival y el Millonario se aproximó al arco defendido por Sebastián Britos.

A los 77 minutos del encuentro, River sacó un importante contraataque luego de un córner a favor de Peñarol. Después de una serie de rebotes, Ian Subiabre se sacó a un hombre de encima con una gambeta y sacó un disparo con el puntín, pero el arquero del Manya reaccionó con una firme atajada para despejar el balón. Sin embargo, el resultado siguió inmóvil y, con el 0-0 en el marcador, el encuentro se definió en la tanda de penales.

Peñarol inició la serie de disparos de la mano de Gastón Togni, quien marcó con un disparo cruzado. Maximiliano Salas se hizo cargo de abrir la cuenta de River con un tiro al palo derecho. Leandro Umpiérrez y Giuliano Galoppo convirtieron sus tiros correspondientes para mantener los penales igualados.

Sin embargo, Julio Daguer efectuó muy mal su tiro y la pelota se fue por encima del travesaño. Tomás Galván convirtió para el Millonario y le puso en ventaja al elenco argentino. El arquero de River Santiago Beltrán se destacó con una buena atajada sobre Ignacio Alegre en su palo derecho para poner al equipo de Gallardo a tiro de la victoria.

El juvenil Ian Subiabre se hizo cargo de agarrar el cuarto penal y, tras un repiqueteo, definió con solvencia para estampar el 4-2 final en la definición por penales y darle la victoria a River.

Una vez culminada la pretemporada, la agenda del equipo de Marcelo Gallardo seguirá con el debut oficial de River por el Torneo Apertura: chocará contra Barracas Central en condición de visitante el sábado 24 de enero desde las 17:00 horas. Antes del cierre del primer mes del año, el elenco de Núñez jugará su primer encuentro en el Estadio Monumental contra Gimnasia de La Plata el miércoles 28 a partir de las 20:00. Su presentación en los 32avos de la Copa Argentina ocurrirá el martes 17 de febrero contra Ciudad de Bolívar.