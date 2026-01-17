Las Yaguaretés están en semifinales del Circuito Mundial de Sevens

Tras una jornada con buen nivel, Las Yaguaretés consiguieron el pase a semifinales luego de terminar primeras invictas del Grupo B del SVNS División 3 del Circuito Mundial de Sevens, que se juega en Dubái. Argentina se mostró muy contundente para atacar y con una defensa firme que solo recibió 5 puntos en contra en los tres partidos.

Con las villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo, Las Yaguaretés abrieron su participación con un contundente 45 a 0 frente a la selección de Samoa. El equipo dirigido por Nahuel García dominó el trámite del partido de principio a fin gracias a una notable superioridad física y efectividad en ataque. Sofía González fue la máxima anotadora del encuentro con 16 puntos, mientras que Magalí Gervasio hizo su debut absoluto con la camiseta del seleccionado, aportando su primer try con la albiceleste. En total fueron siete tries y cinco conversiones las conseguidas en el debut.

En el segundo partido del día, el seleccionado nacional enfrentó a Polonia, uno de los equipos más fuertes del grupo. Argentina golpeó al minuto de juego tras el try de Cristal Escalante y posterior conversión de Sofía González. Con una jugadora menos tras la tarjeta amarilla a María Taladrid, a pesar de una férrea defensa nacional, Polonia llegó al descuento tras una conquista sin conversión. En el cierre de la primera mitad, Talía Rodich apoyó sobre la bandera para irse al descanso 12-5. En la segunda parte, Las Yaguaretés continuaron con una defensa inquebrantable y un ataque efectivo, tal es así que Sofía González y Antonella Reding conquistaron el ingoal polaco para cerrar el encuentro 22-5.

Por el último encuentro de la fase de grupos, Las Yaguaretés enfrentaron a Colombia. Argentina tuvo el control en el primer tiempo aunque la defensa Colombiana resistía hasta que Paula Pedrozo con un rastrón y corrida rompió la defensa y anotó el primer try del encuentro que luego Sofía González convirtió con el pie. En la última jugada de la primera parte Virginia Brígido anotó el segundo y último try del encuentro convertido por Cristal Escalante. El segundo tiempo se vió un partido más cerrado con una defensa del seleccionado argentino que no mostró fisuras cuando Colombia atacaba y no hubo más puntos y las argentinas vencieron al conjunto colombiano por 14-0.

Las Yaguaretés tienen rivales

La semifinal será durante la madrugada del domingo frente a República Checa. El partido se jugará desde las 4.50 (horario argentino).