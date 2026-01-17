Uno Entre Rios | Policiales | ómnibus

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Se realizó un operativo de control vial sobre la Ruta Nacional N° 136 (Gualeguaychú) e incautaron droga fraccionada en un ómnibus.

17 de enero 2026 · 15:00hs
El ómnibus que trasladaba hinchas de Independiente fue controlado sobre la Ruta Nacional N° 136, ciudad de Gualeguaychú por las fuerzas de seguridad. Durante el operativo, se encontraron cocaína y marihuana escondidos en el aire acondicionado de lvehículo.

El micro fue controlado sobre la Ruta Nacional N° 136, ciudad de Gualeguaychú, en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos N° 24.192. Durante el registro documentológico, los gendarmes constataron discrepancias en la cantidad de pasajeros (43 personas) y detectaron inconsistencia en la documentación presentada por el chofer. Hallaron bochas y bolsas ziploc con cocaína y marihuana escondidos en el aire acondicionado y dentro de un habitáculo del rodado. El procedimiento finalizó con el secuestro de la totalidad de los estupefacientes.

En horas de la tarde de este viernes, efectivos del Escuadrón 56 y la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Gualeguaychú” detuvieron la marcha de un micro de la barra del Club Atlético Independiente, que circulaba con itinerario Barracas (CABA) – ciudad de Montevideo (República Oriental del Uruguay), sobre el kilómetro 38 de la Ruta Nacional N° 136.

Operativo

Al proceder con el registro de la documentación de los 43 simpatizantes, los funcionarios constataron inconsistencias en los datos como así también discrepancias en la cantidad de pasajeros que figuraba en el manifiesto. Ante lo detectado, los gendarmes labraron un acta conforme al convenio CNRT/GNA.

Luego realizaron una inspección física del colectivo y hallaron dentro del aire acondicionado como así también en un habitáculo del rodado 10 cigarrillos artesanales de cannabis sativa, envoltorios y bolsas ziploc con cocaína y marihuana.

Intervino el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que dispuso el decomiso de la totalidad de la droga y que los ocupantes continúen con el itinerario previsto.

ómnibus Independiente Gualeguaychú droga Operativo
