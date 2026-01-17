Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

El conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 246 de la Autovía 14. El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado

En la madrugada de este sábado el conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 246 de la Autovía 14.

Fuentes policiales informaron que se trató de un automóvil Volkswagen Up, conducido por un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien viajaba desde la ciudad de San Salvador hacia la localidad de Concordia.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo mordiera la banquina y volcara sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente el conductor solo sufrió lesiones leves y no requirió atención médica, constatándose que no presentaba lesiones.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, publicó Diario Río Uruguay.