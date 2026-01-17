Uno Entre Rios | Policiales | Autovía 14

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

El conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 246 de la Autovía 14. El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado

17 de enero 2026 · 14:37hs
El conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 246 de la Autovía 14. El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado 

El conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 246 de la Autovía 14. El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado 

En la madrugada de este sábado el conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y volcó en el kilómetro 246 de la Autovía 14.

Fuentes policiales informaron que se trató de un automóvil Volkswagen Up, conducido por un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien viajaba desde la ciudad de San Salvador hacia la localidad de Concordia.

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Una camioneta Ford F100  y un camión F 1.722 colisionaron en la ruta 32, en el ingreso a Viale

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Vuelco Autovía 14 San Salvador

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo mordiera la banquina y volcara sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente el conductor solo sufrió lesiones leves y no requirió atención médica, constatándose que no presentaba lesiones.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, publicó Diario Río Uruguay.

Autovía 14 vuelco automóvil San Salvador
Noticias relacionadas
El hombre había desaparecido de la superficie del río Gualeguay el jueves, mientras pescaba en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

concepcion del uruguay: dos policias heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

El accidente en Concepción del Uruguay dejó como saldo una persona con lesiones graves.

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

La zona donde el hombre desapareció de la superficie del Río Gualeguay.

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Ver comentarios

Lo último

Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Las comparsas de Federación organizarán el Carnaval 2026

Las comparsas de Federación organizarán el Carnaval 2026

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Ultimo Momento
Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Las comparsas de Federación organizarán el Carnaval 2026

Las comparsas de Federación organizarán el Carnaval 2026

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Policiales
Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Ovación
Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Dolor en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

La provincia
OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas electrónicas

Femicidios en 2025: hubo 247 hechos y Entre Ríos registra una tasa baja de incidencia

Femicidios en 2025: hubo 247 hechos y Entre Ríos registra una tasa baja de incidencia

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

Dejanos tu comentario