Cesantías que desencadenó en protestas en el municipio de Concordia

Durante la semana gremios municipales de Concordia iniciaron un plan de lucha ante la no renovación de más de 140 contratados. Pausaron la medida de protesta.

Durante la semana se dieron protestas tras la resolución del Ejecutivo en no renovar más de 140 contratos.

Los últimos días se agudizó la protesta de empleados municipales de Concordia, tras la reciente resolución de la cesantía en más de 140 contratos que no fueron renovados a fines del pasado año. Varios sindicatos municipales determinaron llevar a cabo un plan de lucha tras el anuncio de la gestión del intendente Francisco Azcué.

Desde el pasado lunes diferentes servicios se vieron resentidos debido a la protesta que llevaron a cabo, mientras que dirigentes gremiales calificaron de inapropiado el despliegue policial, que tuvo como finalidad la de “criminalizar la protesta”.

La tensión había subido el pasado fin de semana en el marco de la Maratón de Reyes, cuando Azcué y la concejal de la oposición Claudia Villalba mantuvieron una discusión que fue subida a las redes sociales y desencadenó con denuncias cruzadas, tanto de la edil, como de la uniformada que custodiaba al mandatario local.

“Ustedes tienen que pedir disculpas a los concordienses porque en 2023, vos, Enrique Cresto, tus compañeros del Concejo Deliberante… Sos una sinvergüenza… Vos sos la responsable de los trabajadores municipales despedidos, se cagaron en los concordienses”, se escuchó decir al mandatario local.

Sobre el final de la semana la medida de protesta mantuvo un impasse, ya que los tres gremios municipales ATE, Stemc y Uoemc determinaron suspender el plan de lucha por el espacio de 72 horas, ya que se abriría una instancia de diálogo.

“Se llegó a una conversación para tener un diálogo con el intendente (Francisco Azcué) y el (Secretario de Gobierno), Luciano Dell’ Olio. Eso se planteó en la asamblea, como siempre, con los tres gremios y los secretarios presentes”, expresó Pablo Avallone de STEMC.

protesta concordia Protesta en Concordia.

Qué se dijo desde la Municipalidad por la protesta

Por su parte, Dell´Olio indicó que el diálogo nunca se cortó. “Les expliqué que no vamos a hablar en el contexto en que no dejan entrar ni salir los camiones ni las máquinas. En ese contexto, es imposible hablar. Eso les dije, se lo dejé por audio de WhatsApp. En ese contexto, ni yo ni nadie vamos a hablar. Si seguían así, de esa manera, no hay forma de hablar de ningún tipo”, indicó el funcionario a El Entre Ríos.

Al mismo tiempo se conoció que una medida judicial había ordenado a las organizaciones gremiales de desbloquear el acceso a los vehículos municipales. “Hicimos denuncias penales porque están obstruyendo servicios que nosotros consideramos que afectan a la salud pública. La Fiscalía les comunicó que hicieron lugar a nuestro planteo y les mandó un oficio para que se puedan retirar los camiones”, agregó.

A todo esto, el propio gobernador Rogelio Frigerio respaldó la acción del intendente Azcué y reafirmó el acompañamiento a procesos de racionalización del gasto, fortalecimiento de la inversión en infraestructura y planificación a largo plazo.

Con ello el dirigente, que lleva dos años de gestión, hizo hincapié en equilibrar las cuentas públicas y fortalecer la capacidad de inversión del municipio. “Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de Concordia con fondos propios, gracias a una administración más eficiente del gasto. En 2026 destinaremos el 20% del presupuesto a la inversión en obras. Nuestro objetivo es avanzar progresivamente hasta llegar al 35 %, un estándar similar al que aplican las ciudades más desarrolladas del país y la región”, señaló el jefe comunal.

Además, remarcó que este cambio de paradigma “resulta indispensable para transformar la realidad de numerosos barrios de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, a partir de una mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales”.

Y ratificó el rumbo que se asumió desde la gestión. “No hay crecimiento posible sin un Estado ordenado, sin estructuras eficientes y sin cuentas públicas equilibradas. Achicar lo que no funciona y administrar con responsabilidad es lo que permite liberar recursos para invertir en infraestructura, mejorar servicios y planificar con visión de futuro”, apuntó.

De esta manera, se vive una momentánea tregua y en los próximos días se conocerán los resultados de los diálogos entre las dos partes, que protagonizaron una exacerbada semana en la que incluyó protesta, pase de facturas y respaldos.