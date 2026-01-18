Uno Entre Rios | Show | Rock

Paraná vibró al ritmo del rock en una noche multitudinaria en el anfiteatro Héctor Santángelo

Con una gran convocatoria, bandas locales, danza urbana y el potente cierre de Eruca Sativa, la Noche de Rock volvió a desarrollarse.

18 de enero 2026 · 00:30hs
El anfiteatro Héctor Santángelo volvió a ser escenario de una verdadera fiesta cultural con una nueva edición de la Noche de Rock, propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná que logró convocar a una multitud y reafirmar el protagonismo del espacio público como punto de encuentro para la música y las expresiones artísticas locales y nacionales.

Desde las primeras horas de la tarde, el público comenzó a acercarse al tradicional anfiteatro ubicado en el corazón del Parque Urquiza, colmando las gradas y los alrededores en una jornada marcada por el entusiasmo y el acompañamiento permanente. La iniciativa, que forma parte de la agenda cultural del municipio, volvió a demostrar el fuerte interés de la comunidad por este tipo de eventos abiertos y gratuitos, pensados para toda la familia y con una impronta inclusiva.

La apertura musical estuvo a cargo de Híbridos, banda local que desplegó un repertorio potente y cargado de identidad, logrando una inmediata conexión con el público. Con un sonido sólido y letras que invitan a la reflexión, el grupo se ganó los primeros aplausos de la noche y dejó en claro el nivel artístico que existe en la escena paranaense.

Más tarde fue el turno de Emi Cersofio junto a su conjunto, quienes ofrecieron un show dinámico y enérgico, combinando distintos matices dentro del rock y generando un clima festivo que fue creciendo con el correr de los minutos. La respuesta del público fue inmediata, acompañando cada tema con aplausos y ovaciones, en una clara muestra del reconocimiento al talento local.

Uno de los momentos destacados de la velada fue la participación del colectivo de danza urbana Tribality, que aportó un atractivo complemento artístico al espectáculo. Sus coreografías, cargadas de fuerza y expresión, sumaron una dimensión visual que enriqueció la propuesta general y fue celebrada por los asistentes, reafirmando la idea de un evento que integra distintas disciplinas y lenguajes culturales.

El potente cierre de Eruca Sativa

El cierre el rock de Eruca Sativa

El cierre estuvo a cargo de la reconocida banda nacional Eruca Sativa, que brindó un show de alto nivel y coronó la noche con un recorrido por sus canciones más emblemáticas. El trío desplegó toda su potencia sobre el escenario, generando una comunión total con el público, que cantó, saltó y acompañó cada tema hasta el final. La presencia del grupo fue uno de los grandes atractivos de la jornada y ratificó la jerarquía de la propuesta impulsada desde el municipio.

