La dramática búsqueda de la hermana del Huevo Acuña: desapareció en Neuquén

Preocupación en el deporte por la desaparición de Fabiana Muñoz, la hermana del Huevo Acuña, que padece un problema de salud mental.

La familia de Marcos ‘Huevo’ Acuña atraviesa horas de profunda angustia. El entorno íntimo del jugador de River y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 quedó envuelto en una situación tan delicada como desesperante. Hablamos de la desaparición de una de sus hermanas, de quien no se tienen noticias desde el viernes.

Se trata de Fabiana Edith Muñoz , de 42 años, hija de la misma madre que el , aunque de distinto padre. Según se informó, la mujer se ausentó de su casa sin dejar rastros y, tras no lograr localizarla por sus propios medios, la familia decidió radicar la denuncia correspondiente en la comisaría local. Desde entonces, la preocupación no hizo más que crecer.

El cuadro se vuelve aún más sensible por un dato clave: es una persona adulta, pero padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento. Esa condición encendió todas las alarmas en su entorno más cercano, que desde el primer momento asumió un rol activo en la búsqueda, consciente de la necesidad de cuidados especiales que requiere.

La voz que mejor refleja el dramatismo de la situación es la de su madre, Sara, quien habló públicamente para pedir ayuda y visibilizar la urgencia del caso. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó. Sus palabras exponen no solo el paso de las horas sin respuestas, sino también la fragilidad emocional que atraviesa a toda la familia.

QUÉ PASÓ CON LA HERMANA DEL HUEVO ACUÑA Y CÓMO DESAPARECIÓ

En paralelo, la Policía de Neuquén desplegó un operativo formal de búsqueda que incluyó la difusión de un pedido de paradero con datos precisos. De acuerdo con la información oficial, fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala. Las autoridades detallaron además sus características físicas para facilitar su identificación: tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada.

Al momento de su desaparición, la hermana de Acuña vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento de color verde, un jean azul y zapatillas rosas. Estos detalles son considerados fundamentales para que cualquier persona que la haya visto pueda aportar información relevante.

Mientras avanzan las horas y la incertidumbre se profundiza, la familia del Huevo reiteró el pedido de colaboración a la comunidad. Solicitan que, ante cualquier dato o indicio sobre el paradero de Fabiana Edith Muñoz, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al número de emergencias 101.