El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental.

El fisicoculturismo exige una precisión milimétrica donde la biomecánica, la simetría y el estado físico deben combinarse con una puesta en escena impecable. En ese terreno de máxima exigencia, el atleta paranaense Iván Gullo selló una nueva e importante página para el deporte entrerriano al clasificar por segundo año consecutivo al Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo. La competencia continental se llevará a cabo entre el 17 y el 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y allí Gullo volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina dentro de la categoría Culturismo Seniors hasta 70 kilogramos.

El pasaporte a la cita internacional se consumó tras su destacada actuación en el Torneo Nacional disputado en Rosario, certamen que funcionó como selectivo oficial al reunir exclusivamente a los campeones y subcampeones de todo el país. En una definición sumamente ajustada frente a siete competidores de altísimo nivel técnico, Gullo (quien ya se había coronado campeón nacional en la edición 2024) se adjudicó la medalla de plata y aseguró su lugar en el representativo albiceleste. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce en el entrerriano, ya que un pequeño imprevisto sobre el escenario impidió que una de sus poses luciera en todo su esplendor, marcando la diferencia en los cómputos finales ante el jurado.

En diálogo con UNO, Iván Gullo analizó con madurez lo sucedido en la tarima rosarina y remarcó la importancia de transformar los tropiezos en aprendizaje. “Todavía me estoy lamentando el hecho de haber tenido ese error, pero justamente de eso se trata el alto rendimiento: de superar las adversidades para no volver a repetirlas y poder traer el título sudamericano a casa. Hoy, con la cabeza más fría, agradezco que me haya pasado en el Torneo Nacional; así puedo corregirlo a tiempo y no repetirlo en dos semanas, cuando lo que estará en juego sea un título internacional de semejante magnitud”, confesó el atleta.

El fisicoculturismo es una disciplina donde no solo cuenta el desarrollo muscular o la definición alcanzada tras meses de dietas y entrenamientos extenuantes, sino la capacidad de exhibir ese trabajo bajo las luces de los reflectores en cuestión de segundos. Un mínimo titubeo en la postura o una falla en el encuadre biomecánico puede sentenciar el veredicto de las planillas.

“Lo principal que aprendí en Rosario fue a mantener la cabeza fría y concentrarme exclusivamente en el torneo. Por momentos dudé un poco de mí mismo, algo que jamás me pasa, y creo que esa pequeña vacilación terminó jugando en contra para que se me escapara el primer puesto. Me prometí a mí mismo no volver a cometer ese error jamás”, explicó Gullo con notable franqueza.

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

De cara al certamen de Buenos Aires, la meta está fijada en superar la actuación del año pasado, cuando finalizó dentro del Top 5 continental: “Este año la idea firme es quedar en el podio y hacer absolutamente todo lo que esté a mi alcance para coronarme campeón sudamericano”.

Al abordar la psicología necesaria para afrontar un torneo internacional de esta envergadura, el deportista explicó que la exigencia continental genera una transformación interna inmediata. “El chip siempre es el mismo, pero la magnitud del Sudamericano saca lo mejor de vos, aún sabiendo que ya diste el ciento por ciento en los torneos previos. Te potenciás a nivel mental un 200 por ciento. El margen de error siempre existe porque somos humanos, pero estás infinitamente más atento para que no suceda. Puedo afirmar que en Buenos Aires se va a ver la versión más pulida de mi carrera”, aseguró.

Para Iván Gullo, enfundarse el indumento de la Selección Argentina por segundo año consecutivo representa un hito profesional que trasciende la búsqueda de cualquier medalla individual, aunque sin perder la voracidad competitiva que lo caracteriza. “Lo que se siente al vestir la camiseta de la Selección es algo verdaderamente inexplicable. Estás representando lo más alto a lo que puede aspirar cualquier deportista; es una responsabilidad hermosa y gigante sobre la espalda. De todas formas, uno jamás deja de competir por ese título personal, porque se trata de superarse constantemente como persona y como atleta”, manifestó.

Esta nueva oportunidad internacional llega respaldada por una preparación ininterrumpida de más de cuatro años de trabajo arduo y por logros recientes que ratifican su vigencia. Hace apenas tres semanas, el paranaense se consagró campeón en el prestigioso Torneo Internacional Musumeci, donde además fue distinguido especialmente por la Asociación Correntina de Culturismo con un reconocimiento a su trayectoria internacional.

“Ganar el torneo Musumeci me dio un impulso tremendo en la cabeza. Te hace caer en la realidad del enorme trabajo diario que realizamos para llegar a este nivel. Es ahí cuando realmente te das cuenta de dónde estás parado y lo que has construido como atleta internacional”, reflexiono Gullo.

El paranaense Iván Gullo va por la revancha continental

Detrás del esculpido físico que se exhibirá sobre la tarima porteña hay un engranaje fundamental encabezado por su entrenador, Germán Guirotane, quien además se desempeña como capitán de la Selección Argentina de la especialidad. La relación entre ambos trasciende los límites del gimnasio y se convierte en un pilar clave para este presente deportivo.

“Confío plenamente en la preparación que planificamos junto a Germán. Él no solo es un entrenador extraordinario y capitán de la Selección, sino también una gran persona de la cual aprendo todos los días, no solo sobre culturismo, sino sobre cómo crecer en la vida en general. Frente al jurado internacional de Buenos Aires quiero demostrar que lo de Rosario fue apenas un detalle aislado y que la versión que van a ver es el resultado de cuatro años de sacrificio sin pausa”, remarcó el deportista de la capital provincial.

Por último, Gullo no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer el acompañamiento de quienes hacen posible su representación a nivel nacional e internacional en un deporte exigente y amateur. “Quiero expresar un agradecimiento muy especial al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y a todo su equipo de trabajo por el enorme respaldo que me brindan para seguir compitiendo al más alto nivel. Sin el apoyo institucional de la provincia sería muy difícil afrontar giras de esta magnitud”, concluyó.