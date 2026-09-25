El certamen de primera división de la Federación Entrerriana de Handball (FEH) busca continuidad este domingo, en el gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, con la disputa de la segunda fecha del Torneo Clausura Liga de Oro 2026. En esta jornada, el Centro de Ex Alumnos Don Bosco cumplirá su rol de anfitrión.
La segunda fecha del Torneo Clausura de la Federación Entrerriana de Handball se disputará en Paraná
La Liga de Oro de la Federación Entrerriana de Handball tendrá acción este domingo, en el Parque Berduc. Don Bosco será el anfitrión.
25 de septiembre 2026 · 21:45hs
Entre los cinco encuentros previstos, en cancha se verán equipos de Concepción del Uruguay, Victoria, Concordia y de la capital entrerriana.
Los partidos del Torneo Clausura de la FEH
10: Don Bosco vs Capuchinos (femenino)
11.30: Ferrocarril vs 25 de Mayo (femenino)
13: CPEF N°3 vs 25 de Mayo (masculino)
14.30: Paracao vs Capuchinos (masculino)
16: Ferrocarril vs Don Bosco (femenino)