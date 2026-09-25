La segunda fecha del Torneo Clausura de la Federación Entrerriana de Handball se disputará en Paraná

La Liga de Oro de la Federación Entrerriana de Handball tendrá acción este domingo, en el Parque Berduc. Don Bosco será el anfitrión.

El certamen de primera división de la Federación Entrerriana de Handball (FEH) busca continuidad este domingo, en el gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, con la disputa de la segunda fecha del Torneo Clausura Liga de Oro 2026. En esta jornada, el Centro de Ex Alumnos Don Bosco cumplirá su rol de anfitrión.