De León: "Tenemos que encontrar el camino para que haya más chicos de inferiores en Primera"

El presente de la División Reserva de Patronato puede ser envidiado por cualquier equipo del fútbol Argentino. Los dirigidos por Martín De León llevan cinco victorias al hilo y no por casualidad ni suerte si no por el buen juego que les ha dado este cuerpo técnico.





La última fecha jugada este fin de semana correspondiente a la décimo quinta, el Rojinegro venció 2-0 a Vélez en el Amalfitani con goles de Bruno Chávez y Santiago Briñone en lo que era un partido más que difícil que le sirvió para quedar a cuatro puntos del líder Tigre en la tabla de posiciones.





Sobre este gran momento, el técnico de la Reserva Santa, Martín De León habló con UNO y opinó: "La verdad que conseguir cinco triunfos consecutivos en un fútbol tan competitivo como el argentino de hoy, es muy difícil; sinceramente no lo imaginábamos. Pero sí es cierto que para este torneo nos pusimos como objetivo intentar estar un poco más arriba en la tabla que los dos torneos anteriores y gracias al trabajo de los jugadores y de todos lo estamos consiguiendo porque estamos entre los 10 primeros y eso es lindo para todos".





Este último tiempo, la Reserva del equipo paranaense se ha caracterizado por tener su 11 titular repleto de jugadores de las inferiores del club. "Para nosotros es muy importante darle minutos en la Reserva a los jugadores del club y si son jóvenes mejor todavía. Yo no me puedo quejar del diálogo que hemos tenido con los dos cuerpos técnicos de Primera con los que me ha tocado trabajar. Tanto Rubén Darío Forestello como Juan Pablo Pumpido han tenido muy buen diálogo con nosotros, hemos consensuado todas las decisiones al respecto de los jugadores a incluir en Reserva y cuando han necesitado que los jugadores que venían sin ritmo en el primer equipo, bajen a reserva, han jugado y muy bien. Y, cuando nosotros hemos pedido por alguna situación expresamente por un un jugador más joven, de tratar de incluirlo y dejarle un espacio también ellos lo han tomado con buenos ojos. Así que creo que el diálogo y el trabajo permanente con el cuerpo técnico de Primera División también es parte de que la Reserva de patronato este bien posicionada", comentó el DT.









Este fin de semana, el mundo Patronato se vio revolucionado por la primera convocatoria y presencia en el banco de suplentes ante Vélez de Agustín Guiffrey, jugador nacido futbolísticamente en el club. El joven cumplió su sueño y vivió desde adentro lo que fue una final en el Amalfitani por la lucha de los promedios.





De León opinó sobre este momento que le tocó vivir al mediocampista y dijo: "Personalmente, puedo decir que para mi es más importante que jugadores como Guiffrey lleguen al plantel, estén preparados para cuando les toque debutar y que después se sostengan en Primera División más que la posición que tenemos hoy con el equipo de Reserva porque ese es nuestro objetivo. No me cabe ninguna duda que es una alegría para todos los que estamos trabajando en divisiones inferiores la presencia de Tino entre los 18 convocados del partido contra Vélez. Estamos a la expectativa de que pueda tener sus primeros minutos en cancha y también sé que la gente de inferiores está contenta por el presente de la Reserva que refleja el trabajo de todas las divisiones del club".





Actualmente, el equipo Rojinegro dirigido por Pumpido cuenta con una gran cantidad de jugadores, algunos muy importantes debido a la pelea complicada que tiene el club de mantenerse en Primera. Ésto puede ser negativo para las divisiones inferiores ya que no tienen tantas posibilidades de llegar a la máxima categoría.





El técnico de los más jóvenes habló con UNO sobre cómo hace junto a su cuerpo técnico para que sus jugadores no bajen los brazos ni se desmotiven por no tener la oportunidad de estar con la Primera en este momento. "Es una cuestión de todos los días, es una tarea permanente del cuerpo técnico nuestro para que los jugadores no bajen los brazos, para que estén preparados. Siempre les decimos que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar y que el que tiene el deseo de ser futbolista profesional tiene que prepararse en consecuencia para cuando tenga la oportunidad. Los chicos han hecho un esfuerzo enorme estos dos años que llevamos trabajando en Reserva. Hemos acortado distancias con instituciones que llevan años en Primera División y años con la conformación del equipo de Reserva. Eso hace que estemos muy orgullosos del trabajo y del esfuerzo y deseo de los jugadores", explicó y agregó: "Tendremos, como institución, que encontrar los caminos para que cada vez haya más lugar para que esos chicos debuten y puedan tener sus primeros minutos en Primera División".