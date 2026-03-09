Uno Entre Rios | Policiales | Motel

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Un hombre y una mujer permanecen en estado crítico: confirmaron sus identidades tras el hecho en un motel de Paraná.

9 de marzo 2026 · 22:27hs
Un confuso y grave episodio con arma de fuego se registró este lunes por la mañana en el motel Torremolinos, ubicado sobre avenida Zanni, en la ciudad de Paraná. Como consecuencia del hecho, un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín, donde permanecen internados en estado crítico.

Lo que pasó en el Motel

Según las primeras informaciones policiales, el hecho fue advertido alrededor de las 9 de la mañana por un empleado de mantenimiento del establecimiento, quien escuchó ruidos provenientes de una de las habitaciones y decidió acercarse para verificar qué ocurría.

Al llegar a la habitación número 10, el trabajador encontró a una mujer de 47 años, identificada como María Florencia Pisano, afuera del lugar, desnuda y envuelta en una toalla, junto a una camioneta estacionada. La mujer presentaba sangre en la boca y evidentes signos de gravedad.

Inmediatamente después, el empleado ingresó a la habitación y halló a Gustavo Leonardo Lussa, de 46 años, recostado sobre la cama con una herida de arma de fuego en la cabeza. A su lado había un arma de fuego, la cual el trabajador retiró del lugar y envolvió en una toalla antes de dar aviso a la Policía.

De acuerdo con lo informado por fuentes médicas, el hombre presenta una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda, con el proyectil alojado en la región frontal derecha. Además, sufrió una hemorragia intraparenquimatosa con compromiso ventricular y hemorragia en el tronco cerebral. Permanece intubado, sedado y con asistencia respiratoria mecánica en estado crítico en la sala de shockroom del hospital.

En tanto, la mujer presenta dos heridas de arma de fuego, con proyectiles alojados en la región de la fosa posterior y a nivel cervical. También registra una hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales. Se encuentra intubada, sedada y en estado crítico, internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Según los primeros datos de la investigación, la pareja había ingresado al motel alrededor de las 23 del domingo a bordo de una camioneta Fiat Strada blanca.

La Policía de Entre Ríos trabaja ahora para establecer las formas y circunstancias en que ambas personas resultaron lesionadas, mientras que el arma hallada en la habitación será sometida a las pericias correspondientes.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

