Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Leandro Gracian fue presentado como flamante DT del Cervecero. El ex-Deportivo Madryn hará su presentación ante Patronato.

El paro que llevará adelante este fin de semana la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en todas las categorías modificó el itinerario de todos los equipos. Patronato , que debía disputar el siguiente juego en condición de local ante Ferrocarril Midland, afrontará su siguiente desafío ante Quilmes, en condición de visitante.

El juego ante el Cervecero, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, fue programado para el sábado 14 a partir de las 20. Esta historia, válida por el Grupo B, se llevará adelante en el estadio Centenario.

El elenco del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los dos equipos que despidió a su entrenador. Alfredo Grelak fue cesanteado el pasado domingo tras la derrota ante Gimnasia de Jujuy por 1 a 0, en el norte del país.

Grelak cerró su segunda etapa en Quilmes con un saldo negativo de 6 empate y cuatro derrotas. Además el equipo quedó posicionado en zona de descenso al ubicarse en el penúltimo escalón de las posiciones de la Zona B.

Nuevo ciclo en Quilmes

La dirigencia del conjunto bonaerense se movió con celeridad. En este sentido confirmó la contratación de Leandro Gracian al frente de la conducción técnica. El cuerpo técnico que acompañará al entrenador estará integrado por Manuel León y Gabriel Valles como ayudantes de campo, mientras que la preparación física quedará en manos de Pablo Santella y Santiago Adrover. Un equipo de trabajo que buscará imprimirle identidad y solidez a un plantel que necesita resultados.

Embed ⚪️ Leandro Gracián asume como nuevo director técnico del Quilmes Atlético Club.



Comienza una nueva etapa con el compromiso y la responsabilidad de seguir construyendo juntos.



El cuerpo técnico estará conformado por:

• Manuel León (Ayudante de campo)

• Gabriel Valles… pic.twitter.com/RwpxgIVcAJ — Quilmes A.C. (@qacoficial) March 4, 2026

Gracián fue presentado ante los jugadores y de inmediato se puso el buzo de entrenador para conducir un entrenamiento que combinó trabajos físicos y primeros conceptos futbolísticos. El flamante DT comienza así una nueva etapa en el Cervecero, en un momento clave del torneo y con la necesidad de enderezar el rumbo deportivo.

El Tano tendrá su segundo ciclo como entrenador. Inició su carrera en Deportivo Madryn, equipo con el que perdió la final de la temporada 2025 de la Primera Nacional ante Gimnasia de Mendoza. Luego fue superado por Estudiantes de Río Cuarto en la definición del reducido que otorgó la segunda plaza a la Liga Profesional 2026.

La agenda de Patronato

El Rojinegro tiene confirmado día y horario de los próximos tres encuentros oficiales. El sábado 14 visitará a Quilmes a partir de las 20.

Luego de este desafío Patronato disputará dos juegos consecutivos en el estadio Grella. El regreso a barro Villa Sarmiento será el domingo 22 ante Colegiales. Este juego se disputará a partir de las 16.

La séptima fecha será la jornada de los encuentros interzonales. En este capítulo el Santo se medirá ante Colón de Santa Fe en la capital entrerriana. Este cotejo fue programado para el 29 de marzo. El balón comenzará a rodar a las 16.