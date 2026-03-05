Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Leandro Gracian fue presentado como flamante DT del Cervecero. El ex-Deportivo Madryn hará su presentación ante Patronato.

5 de marzo 2026 · 14:47hs
Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Prensa Quilmes Atlético Club

El paro que llevará adelante este fin de semana la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en todas las categorías modificó el itinerario de todos los equipos. Patronato, que debía disputar el siguiente juego en condición de local ante Ferrocarril Midland, afrontará su siguiente desafío ante Quilmes, en condición de visitante.

El juego ante el Cervecero, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, fue programado para el sábado 14 a partir de las 20. Esta historia, válida por el Grupo B, se llevará adelante en el estadio Centenario.

Quilmes será el próximo adversario de Patronato

Como quedó la agenda de Patronato tras el paro de AFA

Franco Meritello, defensor de Patronato

Patronato, con las defensas bajas

El elenco del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los dos equipos que despidió a su entrenador. Alfredo Grelak fue cesanteado el pasado domingo tras la derrota ante Gimnasia de Jujuy por 1 a 0, en el norte del país.

Grelak cerró su segunda etapa en Quilmes con un saldo negativo de 6 empate y cuatro derrotas. Además el equipo quedó posicionado en zona de descenso al ubicarse en el penúltimo escalón de las posiciones de la Zona B.

Nuevo ciclo en Quilmes

La dirigencia del conjunto bonaerense se movió con celeridad. En este sentido confirmó la contratación de Leandro Gracian al frente de la conducción técnica. El cuerpo técnico que acompañará al entrenador estará integrado por Manuel León y Gabriel Valles como ayudantes de campo, mientras que la preparación física quedará en manos de Pablo Santella y Santiago Adrover. Un equipo de trabajo que buscará imprimirle identidad y solidez a un plantel que necesita resultados.

Embed

Gracián fue presentado ante los jugadores y de inmediato se puso el buzo de entrenador para conducir un entrenamiento que combinó trabajos físicos y primeros conceptos futbolísticos. El flamante DT comienza así una nueva etapa en el Cervecero, en un momento clave del torneo y con la necesidad de enderezar el rumbo deportivo.

El Tano tendrá su segundo ciclo como entrenador. Inició su carrera en Deportivo Madryn, equipo con el que perdió la final de la temporada 2025 de la Primera Nacional ante Gimnasia de Mendoza. Luego fue superado por Estudiantes de Río Cuarto en la definición del reducido que otorgó la segunda plaza a la Liga Profesional 2026.

La agenda de Patronato

El Rojinegro tiene confirmado día y horario de los próximos tres encuentros oficiales. El sábado 14 visitará a Quilmes a partir de las 20.

Luego de este desafío Patronato disputará dos juegos consecutivos en el estadio Grella. El regreso a barro Villa Sarmiento será el domingo 22 ante Colegiales. Este juego se disputará a partir de las 16.

La séptima fecha será la jornada de los encuentros interzonales. En este capítulo el Santo se medirá ante Colón de Santa Fe en la capital entrerriana. Este cotejo fue programado para el 29 de marzo. El balón comenzará a rodar a las 16.

Patronato Quilmes Primera Nacional
Noticias relacionadas
hernan rivero: el punto tendra valor si ganamos en parana

Hernán Rivero: "El punto tendrá valor si ganamos en Paraná"

patronato, mas cerca de zona de descenso que zona de ascenso

Patronato, más cerca de zona de descenso que zona de ascenso

patronato rescato un punto en su visita a atlanta

Patronato rescató un punto en su visita a Atlanta

Luis Vázquez, a la izquierda en la fila de arriba, formó parte del histórico triunfo del Getafe sobre Real Madrid. 

Un ex-delantero de Patronato hizo historia en el Bernabeu

Ver comentarios

Lo último

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Ultimo Momento
Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Policiales
Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Ovación
Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

La provincia
Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

Dejanos tu comentario