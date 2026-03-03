Uno Entre Rios | Ovación | Hernán Rivero

Hernán Rivero: "El punto tendrá valor si ganamos en Paraná"

El delantero de Patronato Hernán Rivero analizó el empate que protagonizó el Rojinegro y Atlanta por la tercera fecha de la Primera Nacional.

3 de marzo 2026 · 14:56hs
Hernán Rivero: El punto tendrá valor si ganamos en Paraná

Prensa Patronato

El delantero de Patronato Hernán Rivero valoró la unidad que rescató Patronato en la noche del lunes en su visita a Atlanta en el estadio León Kolbovski en el cierre de la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional. A su vez apunto a conquistar la victoria en la siguiente presentación en el estadio Grella.

"Venimos a buscar los tres puntos. Tuvimos algunas situaciones claras y no recuerdo alguna de ellas. Hicimos un desgaste bastante importante. Sabiendo que enfrentamos a un gran rival nos llevamos un punto que servirá si ganamos de local en el próximo juego", remarcó el atacante del Rojinegro, en rueda de prensa.

El árbitro nacional Rodrigo Wicky será uno de los encargados de dictar estos cursos que organiza la Federación Entrerriana de Box.

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Franco Meritello, defensor de Patronato

Patronato, con las defensas bajas

La falta de gol genera preocupación en barrio Villa Sarmiento. En los primeros tres desafíos los dirigidos por Rubén Forestello pudieron convertir únicamente una conquista. Al respecto Rivero opinó: "Nos falta estar tranquilos", se sinceró.

"Queremos convertir, queremos darle un triunfo a la gente y a nosotros mismos. Tenemos que estar tranquilos y no caer en la desesperación porque la desesperación o ansiedad nos puede jugar en contra. Somos un equipo nuevo, se fueron muchos chicos, llegamos muchos. El torneo es largo y lo importante es que los muchachos terminaron jugando bien. Ojalá que los que finalizaron tocados no tengan nada grave porque necesitamos de todo", deseó.

La Primera Nacional, el torneo más complejo

En otro punto, el goleador nacido en Paso de los Libres, Corrientes, remarcó lo complejo que es competir en la Primera Nacional. "No voy a descubrir nada porque todos dicen que esta es la categoría más difícil del fútbol argentino. En una categoría en la que se pega mucho, se corre mucho y en la que, cuando jugas de visitante, tenes que lidiar con un montón de cosas que no la voy a decir porqué están a la vista. Hay que rescatar lo positivo y nos llevamos un empate para Paraná", reafirmó.

Hernán Rivero, disconforme con el paro de AFA

Por último, Rivero se manifestó en contra del paro que realizará la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el fin de semana venidero. "Nos viene bien agarrar ritmo futbolístico. Todos los equipos tuvimos un parate muy grande. Queremos jugar y estamos a las expectativas. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y veremos si hay alguna solución", cerró

Hernán Rivero Patronato Atlanta Primera Nacional
Noticias relacionadas
Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos.

Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

liga argentina: victoria de la union, caida de rocamora

Liga Argentina: victoria de La Unión, caída de Rocamora

La Salle Futsal femenino renovó su indumentaria y busca sponsors.

La Salle Futsal femenino renovó su indumentaria y busca sponsors

patronato, mas cerca de zona de descenso que zona de ascenso

Patronato, más cerca de zona de descenso que zona de ascenso

Ver comentarios

Lo último

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ultimo Momento
La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Patronato, con las defensas bajas

Patronato, con las defensas bajas

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

Fin de semana de acción en el Súper Rugby Américas con enfrentamientos argentinos

Liga Argentina: victoria de La Unión, caída de Rocamora

Liga Argentina: victoria de La Unión, caída de Rocamora

Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad

Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

Fin de la novela: Coudet fue oficializado como DT de River Plate

Fin de la novela: Coudet fue oficializado como DT de River Plate

La provincia
Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Villaguay: joven denunció gritos por no pagar la carga de equipaje, ¿es obligatorio?

Villaguay: joven denunció gritos por no pagar la carga de equipaje, ¿es obligatorio?

Alfredo De Ángeli fue designado como asesor en la planta del Senado

Alfredo De Ángeli fue designado como asesor en la planta del Senado

Dejanos tu comentario