Hernán Rivero: "El punto tendrá valor si ganamos en Paraná"

El delantero de Patronato Hernán Rivero valoró la unidad que rescató Patronato en la noche del lunes en su visita a Atlanta en el estadio León Kolbovski en el cierre de la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional. A su vez apunto a conquistar la victoria en la siguiente presentación en el estadio Grella.

"Venimos a buscar los tres puntos. Tuvimos algunas situaciones claras y no recuerdo alguna de ellas. Hicimos un desgaste bastante importante. Sabiendo que enfrentamos a un gran rival nos llevamos un punto que servirá si ganamos de local en el próximo juego", remarcó el atacante del Rojinegro, en rueda de prensa.

La falta de gol genera preocupación en barrio Villa Sarmiento. En los primeros tres desafíos los dirigidos por Rubén Forestello pudieron convertir únicamente una conquista. Al respecto Rivero opinó: "Nos falta estar tranquilos", se sinceró.

"Queremos convertir, queremos darle un triunfo a la gente y a nosotros mismos. Tenemos que estar tranquilos y no caer en la desesperación porque la desesperación o ansiedad nos puede jugar en contra. Somos un equipo nuevo, se fueron muchos chicos, llegamos muchos. El torneo es largo y lo importante es que los muchachos terminaron jugando bien. Ojalá que los que finalizaron tocados no tengan nada grave porque necesitamos de todo", deseó.

La Primera Nacional, el torneo más complejo

En otro punto, el goleador nacido en Paso de los Libres, Corrientes, remarcó lo complejo que es competir en la Primera Nacional. "No voy a descubrir nada porque todos dicen que esta es la categoría más difícil del fútbol argentino. En una categoría en la que se pega mucho, se corre mucho y en la que, cuando jugas de visitante, tenes que lidiar con un montón de cosas que no la voy a decir porqué están a la vista. Hay que rescatar lo positivo y nos llevamos un empate para Paraná", reafirmó.

Hernán Rivero, disconforme con el paro de AFA

Por último, Rivero se manifestó en contra del paro que realizará la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el fin de semana venidero. "Nos viene bien agarrar ritmo futbolístico. Todos los equipos tuvimos un parate muy grande. Queremos jugar y estamos a las expectativas. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y veremos si hay alguna solución", cerró