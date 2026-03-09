Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato recibirá a Colón en el estadio Grella el domingo 29 de marzo. La dirigencia del Sabalero solicitó un sector para su parcialidad.

Patronato y Colón protagonizarán uno de los duelos de la fecha de interzonales del campeonato de la Primera Nacional. El juego entre el Rojinegro y el Sabalero se disputará el domingo 29 de marzo a partir de las 16 en el estadio Grella.

La dirigencia del Sabalero le solicitó a sus pares del Santo un sector para el público visitante. El rumor trascendió en la vecina capital provincia y no fue negada desde barrio Villa Sarmiento.

Los directivos de Patronato habría decidido otorgar 1.300 localidades generales para los seguidores del conjunto dirigido por Ezequiel Medrán. Dichos tickets estarían destinados a la tribuna Ayacucho, sector que cuenta con una capacidad aproximada para 2.000 espectadores.

Desde la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos garantizaron el operativo de seguridad para el cruce entre el Rojinegro y el Sabalero, correspondiente a la séptima fecha de la BN.

El valor de las entradas

En cuanto al precio de los boletos, las primeras versiones indican que las entradas tendrían un valor estimado de entre 60.000 y 70.000 pesos. De confirmarse, será uno de los puntos a tener en cuenta los hinchas de Colón para planificar el traslado a la capital entrerriana para respaldar al equipo de sus amores.

Últimos juegos en el Grella con visitantes

El tercer puesto obtenido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 le permitió a Patronato prolongar su participación en el ámbito internacional. En este sentido el Rojinegro accedió a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

En esta instancia el elenco de barrio Villa Sarmiento enfrentó a Botafogo de Brasil. El primer duelo se escribió el 12 de julio de 2023 en el estadio Grella. La victoria quedó en manos del conjunto Carioca, que se impuso por 2 a 0. Carlos Alberto y Janderson fueron los goleadores de ese juego. Esa historia quedó marcada como la última vez que el estadio Grella albergó público visitante.

Patronato Botafogo Sudamericana Botafogo de Brasil fue la última institución que contó con su hinchada en el estadio Grella del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica.

En el ámbito local Atlético Tucumán fue la última institución que contó con el respaldo de su gente en la Comarca Rojinegra. Ese juego se desarrolló el 2 de octubre de 2022 en el marco de la 22° fecha de la Liga Profesional de dicho año. En esa ocasión el triunfo quedó en manos del dueño de casa, que se impuso por 2 a 1 gracias a los tantos convertido por Marcelo Estigarribia y Sebastián Medina. Previamente Mateo Coronel había puesto en ventajas a la visita.