Patronato, con las defensas bajas

Patronato sufrió dos bajas por lesión en el empate ante Atlanta. El DT Rubén Forestello no tuvo a disposición a cinco defensores por molestias físicas.

3 de marzo 2026 · 16:04hs
El empate que protagonizó Patronato en su visita a Atlanta dejó secuelas. En este punto el entrenador Rubén Forestello se vio obligado a realizar variantes por la lesión de dos futbolistas que formaron parte del 11 inicial en los tres encuentros que lleva disputado el Rojinegro en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Los futbolistas que se lesionaron ante Atlanta

La etapa inicial estaba llegando a su fin cuando Gabriel Díaz fue asistido por el cuerpo médico entrerriano. Tras recibir el mensaje de los facultativos el Yagui recurrió a la primera ventana de variantes para rearmar la línea de cinco defensores en la previa de una acción de balón detenido a favor del Bohemio. De esta manera convocó a Santiago Piccioni, quien tuvo su estreno con la camiseta del Santo.

Hernán Rivero: "El punto tendrá valor si ganamos en Paraná"

Patronato, más cerca de zona de descenso que zona de ascenso

“No quería salir en ese momento porque ya terminaba el primer tiempo y significaba gastar una ventana. De todos modos el cambio se hizo igual y Santi entró muy bien”, relató Gabriel Díaz, en rueda de prensa. Luego agregó: “La lesión es en la rodilla. Ahora tendré que realizarme estudios. Espero que no sea nada grave”, deseo el Monito.

La segunda baja que Patronato sufrió por lesión fue la de Franco Meritello, en una acción similar que desencadenó la salida de Gabriel Díaz. La única diferencia fue que el Rojinegro defendió la acción de balón detenido en inferioridad numérica. Después de esta situación Forestello movió piezas al enviar al campo de juego a Augusto Picco y provocando el retroceso de Federico Bravo a la última línea.

Rubén Forestello espera por la evolución de otras alternativas para la última línea

Este escenario genera preocupación en barrio Villa Sarmiento. Para planificar el juego ante Atlanta Forestello no tuvo a disposición a los dos laterales que estuvieron en las primeras dos fechas. Maximiliano Rueda se perdió el juego ante el Bohemio por un edema óseo en el pie derecho. Mientras que Francisco Heredia acusa una sobrecarga muscular en el aductor derecho.

Además, el DT tampoco pudo contar con otras opciones para la última línea, como Nahuel Genez, Facundo Díaz y Nicolás Mendoza. El paro decretado por AFA le ofrecerá tiempo a Patronato para recuperar piezas pensando en el próximo desafío.

Patronato Atlanta Rubén Forestello
