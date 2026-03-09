Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un mensaje a Irán si es que amenaza con bloquear el suministro mundial de petróleo.

9 de marzo 2026 · 23:12hs
La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo.

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, tras considerar que las fuerzas militares de ese país quedaron muy dañadas luego de los ataques que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidenses sostuvo: “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”.

Por orden de Donald Trump diplomáticos de Estados Unidos (EEUU) abandona Arabia Saudita mientras el régimen de Irán amplía sus represalias en el Golfo

EE.UU ordenó evacuar a su personal diplomático de Arabia Saudita

Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump sobre Irán: "Se está considerando la destrucción total"

LEER MÁS: "El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear"

Más expresiones de Donald Trump

Además, al ser consulado sobre los próximos pasos en el conflicto, volvió a descartar por el momento una invasión por vía terrestre. “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello”, aseguró el mandatario norteamericano.

Por otra parte, Trump se refirió también a la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irá, y dijo que no estaba “contento” con ese resultado. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, enfatizó Trump.

Luego de haber dicho que quería participar de la elección del nuevo líder, indicó que tiene a alguien en mente para ocupar ese espacio, más allá de la designación del hijo del fallecido Ali Khamenei.

La dura advertencia de Trump

Donald Trump, aseguró que “golpeará mucho más duro contra Irán” si intentan bloquear el suministro mundial de petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente.

“No permitiré que un régimen terrorista tome al mundo como rehén e intente detener el suministro global de petróleo”, declaró el mandatario norteamericano durante una conferencia de prensa en Florida.

“Si Irán hace algo para lograrlo, recibirán un golpe a un nivel mucho, mucho más duro”, concluyó.

Donald Trump Irán
Noticias relacionadas
Donald Trump y el saludo con Lionel Messi.

Messi, en la Casa Blanca con Trump: el homenaje al Inter Miami

El presidente de España Pedro Sánchez respondió amenazas de Donald Trump de romper relaciones comerciales: No a resolver conflictos con bombas

Sánchez habló de las amenazas de Trump y reiteró: "No a la guerra"

“Hay más vuelos programados para los próximos días”, precisó el canciller Pablo Quirno, ya que falta evacuar de la zona de conflicto al 40% restante

El gobierno repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

iran: asi arde teheran tras bombardeos de estados unidos e israel

Irán: Así arde Teherán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel

Ver comentarios

Lo último

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

Chiqui Tapia, desafiante: Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza

"Chiqui" Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Ultimo Momento
La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

La advertencia de Donald Trump si Irán bloquea el suministro mundial de petróleo

Chiqui Tapia, desafiante: Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza

"Chiqui" Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

El Ministerio de Salud iniciará la campaña de vacunación antigripal en todo el país

El Ministerio de Salud iniciará la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Paraná marchó por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Paraná marchó por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Policiales
Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Ovación
Chiqui Tapia, desafiante: Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza

"Chiqui" Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

El Club Náutico Paraná fue segundo en el Campeonato Argentino

El Club Náutico Paraná fue segundo en el Campeonato Argentino

Echagüe estará en el Torneo Ciudad de la Furia

Echagüe estará en el Torneo Ciudad de la Furia

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

San Pablo despidió a Hernán Crespo

San Pablo despidió a Hernán Crespo

La provincia
Paraná marchó por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Paraná marchó por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Dejanos tu comentario