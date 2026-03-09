Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná marchó por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Organizaciones feministas, sociales y sindicales se movilizaron desde Plaza 1° de Mayo hasta Casa de Gobierno en Paraná. Reclamaron derechos.

9 de marzo 2026 · 21:24hs
Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevaron a cabo este lunes por la tarde una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y para reivindicar los derechos de ese colectivo.

Actividad en Paraná

En la ciudad de Paraná, la movilización comenzó en la Plaza 1° de Mayo, se extendió por diferentes arterias, y finalizó en la Casa de Gobierno con la lectura de un documento.

En el texto se hizo hincapié a la defensa de derechos conquistados, el rechazo a políticas económicas y ambientales del gobierno de Javier Milei, y la denuncia del ajuste, el hambre y la violencia machista, en el contexto de un paro feminista.

Hubo un rechazo a la flexibilización de leyes ambientales, defensa de glaciares, soberanía sobre los bienes comunes y oposición a la entrega de tierras.

Además, se denunció el modelo de “explotación financiera e inmobiliaria”, los incendios provocados y la precarización laboral que afecta desproporcionadamente a mujeres y diversidades.

En la lectura del documento también se exigió justicia por los femicidios (cifra citada: 1 cada 33 horas en 2025) y la defensa de la igualdad de género.

La movilización se hizo bajo la consignas “Sin derechos es esclavitud”, “Unir las luchas contra el saqueo” y “Basta de criminalizar la protesta”.

En la marcha se hizo presente la Diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, quien expresó que “la movilización es por las mujeres que ponen el cuerpo todos los días. Por quienes se entregan a diario educando, curando, cuidando y son despojadas, día tras día, de derechos básicos como el alimento, la vivienda y el trabajo. Marchamos por las trabajadoras que hoy ven deteriorados sus ingresos. Marchamos unidas en contra de la reforma previsional que quiere imponer Rogelio Frigerio y en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que empobrece y explota. Marchamos porque estamos decididas a ponerle límite al odio y a la miseria”.

A nivel nacional

El colectivo ‘Ni Una Menos’ fue el que impulsó la convocatoria, a la que se sumaron la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma); la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman; y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.

La decisión de trasladar la marcha principal del domingo 8 al lunes 9 se tomó con el fin de visibilizar esta problemática no sólo con las movilizaciones, sino con un paro de actividades que demuestre la importancia de las mujeres tanto en la economía y la sociedad.

La concentración principal partió del Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa tuvo como objetivo central los mismos reclamos que embanderan la fecha hace más de 10 años, como es la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precarización laboral y la defensa de los derechos alcanzados, ante posibles retrocesos con los que amenaza el Gobierno Nacional.

Según el informe que publicó el observatorio de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) que abarca los meses de enero y febrero de este año, en el país se registra un femicidio cada 39 horas, es decir, un promedio de 0.6 muertes por día (una víctima cada día y medio).

En cuanto a la situación salarial, el análisis realizado la semana pasada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo a los puestos de trabajo y de las condiciones laborales informales.

En cuanto a la crianza de los hijos, según un documento publicado en septiembre del año pasado por la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de Unicef, 7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria y es la madre quien está a cargo de la manutención, educación, alimentación y salud de las infancias.

